SSD. PENSIONI “INTERVENTO PROGRESSIVO SU PENSIONI SOPRA I 30MILA EURO L’ANNO

Si è diffusa la voce per cui la maggioranza intende proporre un intervento che aumenterebbe indiscriminatamente il prelievo fiscale sui redditi da pensione. La notizia non è vera. La proposta riguarda invece un intervento progressivo sulle pensioni che superano i 30mila euro l’anno. L’abbattimento oggi riconosciuto a tutti pari al 20% del reddito, domani avrà un tetto massimo di seimila euro, per cui chi riceve pensioni ad esempio di 40mila o di 50 mila euro, beneficerà di una defiscalizzazione solo fino a 6 mila euro e non di 8/10 mila come avveniva fino ad oggi. Un intervento che proteggendo i redditi bassi e medi, interviene solo sui redditi da pensione alti.