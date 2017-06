STORIA E MUSICA ALLE TORRI. BAGNARESI, MARZI, MORRI & SEBASTIANO SEVERI

Mercoledì 28 giugno nei Giardini ex Monastero di Santa Chiara. Secondo appuntamento per STORIE E MUSICA ALLE TORRI, la manifestazione realizzata dalla Giunta di Castello di Città e dall’Associazione Musicale Allegro Vivo con la collaborazione di Valentina Rossi. Una rassegna che ha come caratteristica principale l’ambientazione di piccoli eventi culturali fatti di musica e parole nell’immediata semplicità del paesaggio e nella dolcezza dei colori del tramonto. Mercoledì 28 Giugno alle ore 19.00, presso i Giardini dell’ex Monastero di Santa Chiara, Davide Bagnaresi, Giuseppe Marzi e Antonio Morri racconteranno la Storia di Hans, un ebreo in salvo sul Titano. La storia di Hans Wetzlar è una testimonianza di fatti e accadimenti che hanno coinvolto luoghi e cittadini sammarinesi. Un esempio di come tante “meravigliose bugie” hanno permesso a persone ebree di trovare rifugio e salvezza nella nostra Repubblica nel tempo delle persecuzioni razziali. Fra Rimini e San Marino, per mezzo di amicizie, complicità e certificati medici compiacenti, si costruisce un percorso di salvezza che lascia tracce nel nostro territorio. Sono la Chiesa di Serravalle, l’Ospedale della Misericordia e il Monastero di Santa Chiara, i luoghi dove un matrimonio e il sicuro rifugio permetteranno ad Adriana Renzi e alla figlia Welleda di riabbracciare libero e guarito Hans, nello stesso giorno in cui le truppe alleate giungono sul Pianello. La musica sarà invece affidata a Sebastiano Severi ed al suo violoncello con un percorso che partirà dalla toccante e struggente Sonata op.25 n.3 di Paul Hindemith, scritta negli anni immediatamente precedenti le vicende narrate. Sebastiano Severi ha studiato con Rocco Filippini perfezionandosi poi con Mario Brunello e Marco Scano. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica con importanti esperienze in ambito solistico e nella musica da camera e come prima parte in importanti orchestre. Spazia dal repertorio tradizionale a quello barocco e contemporaneo. La rassegna proseguirà Martedì 4 Luglio nel Cortile della Prima Torre. Veronica Casali proporrà un intervento dal titolo Bartolomeo Borghesi e l’archeologia mentre gli Sleego (Manuel Vignoli al violino, Domenico Strippoli alle percussioni e Lucio Altieri alla chitarra acustica) ci faranno ascoltare le loro rielaborazioni in chiave moderna di melodie tradizionali celtiche. Come al solito è importante segnalare che non è previsto alcun allestimento degli spazi: i partecipanti – se lo desiderano – dovranno provvedere autonomamente a cuscini e/o coperte per accomodarsi a terra. In caso di maltempo, grazie alla gentile ospitalità di Paolo Bandini, l’evento si terrà presso la CASA DELLA MUSICA, Piazzetta del Titano, Contrada del Collegio 2. INGRESSO LIBERO info: stampa@allegrovivo.org – 331.8536632