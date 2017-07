STORIA E MUSICA ALLE TORRI CON VERONICA CASALI E GLI SLEEGO

Terzo appuntamento per STORIE E MUSICA ALLE TORRI, la manifestazione realizzata dalla Giunta di Castello di Città e dall’Associazione Musicale Allegro Vivo con la collaborazione di Valentina Rossi. Una rassegna che ha come caratteristica principale l’ambientazione di piccoli eventi culturali fatti di musica e parole nell’immediata semplicità del paesaggio e nella dolcezza dei colori del tramonto. Martedì 4 Luglio alle ore 19.00, nel Cortile della Prima Torre, Veronica Casali ci parlerà del rapporto di Bartolomeo Borghesi con l’archeologia. Bartolomeo Borghesi fu senza dubbio uno dei più celebri intellettuali che la Repubblica di San Marino ebbe l’onore di ospitare, a partire dal 1821. Noto soprattutto per le sue fondamentali ricerche in campo numismatico ed epigrafico, Borghesi fu anche un importante punto di riferimento per gli studi archeologici e topografici che, proprio tra ‘700 e ‘800, muovevano i loro primi passi. All’epoca, l’archeologia si stava affermando come una disciplina autonoma e l’interesse nascente per questo ambito di ricerca è testimoniato dal fiorire di Accademie e Istituti, con alcuni dei quali Borghesi iniziò una proficua collaborazione. La presenza dello studioso a San Marino fece della Repubblica un importante punto di passaggio di molti antichisti di fama internazionale, tra i quali persino il grande Theodor Mommsen, che considerava Borghesi un vero maestro. La musica sarà affidata agli Sleego, un trio strumentale nato con l’intento di rivisitare in chiave moderna le melodie tradizionali celtiche. Il trio (Manuel Vignoli al violino, Domenico Strippoli alle percussioni e Lucio Altieri alla chitarra acustica) si è formato nel 2015 ma ha già al suo attivo più di 50 concerti e l’affermazione in importanti concorsi italiani (“Folk Nuove Generazioni” di Cutrofiano, Premio della Giuria a “La Musica nelle Aie” di Faenza, Premio Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli). In questi giorni gli Sleego stanno ultimando la lavorazione del loro secondo album che uscirà a breve conterrà anche brani originali. L’ultimo appuntamento della rassegna è previsto per Lunedì 17 Luglio agli Orti Borghesi. Renzo Broccoli ci parlerà della Nuova Pieve di San Marino, la musica sarà a cura dell’ensemble Giostremia. Come al solito è importante segnalare che non è previsto alcun allestimento degli spazi: i partecipanti – se lo desiderano – dovranno provvedere autonomamente a cuscini e/o coperte per accomodarsi a terra. In caso di maltempo, grazie alla gentile ospitalità di Paolo Bandini, l’evento si terrà presso la CASA DELLA MUSICA, Piazzetta del Titano, Contrada del Collegio 2

INGRESSO LIBERO

Veronica Casali

Bartolomeo Borghesi e l’archeologia

Sleego

Manuel Vignoli, violino

Lucio Altieri, chitarra acustica

Domenico Strippoli, percussioni