Taekwondo San Marino. CECCARONI BISSA IL PREMIO PANATHLON E AL CROATIAN OPEN 2017 SEI ATLETI BIANCO-AZZURRI

<< Anche questa sarà un’altra settimana cruciale per il Club Taekwondo San Marino.

Infatti, dopo aver appreso, con estrema soddisfazione, che il Panathlon Club San Marino premierà, per la seconda volta consecutiva, il nostro atleta Michele Ceccaroni, (c.n. 3° dan), brillante studente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile a Bologna, migliore atleta universitario sammarinese del 2016/17, con la seguente motivazione: “Per aver conquistato la medaglia d’argento al Campionato Nazionale Italiano Universitario svoltosi a Catania in data 18/06/2017”, la squadra agonistica, che nel corso dell’anno solare 2017 ha sin qui vinto ben 25 medaglie, (4 ori, 9 argenti e 12 bronzi) raggiungendo nell’insieme 127 trofei, andrà di scena a Zagabria, per il tradizionale Croatian Open, gara classificata G-1.

Sei ragazzi bianco azzurri, seguiti come sempre all’angolo dal coach della Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 5° dan), nelle giornate dell’11 e 12 novembre prossimi, scenderanno sull’ottagono di gara per prendere parte di una competizione alla quale sono iscritti oltre 1000 atleti provenienti da tutta Europa e che dà il punteggio di ranking più elevato.

Il team, con le sue cinture nere più rappresentative: Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.), Francesco Maiani (3° dan -74 kg), Luca Ghiotti (1° dan -58 kg.), Samuele Genghini (1° dan – -58 kg. Junior), Noah Francioni (1° dan -68 kg Junior) e Giulia Tosi (1° dan – Cadetto B -55 kg.), sarà della partita andando a competere con i migliori agonisti europei.

I nostri atleti, ai quali va tutto il nostro incoraggiamento, hanno dimostrato che si possono conciliare studio e sport, partecipando ad una competizione così prestigiosa.

Sono anche esempio altamente positivo per i più piccoli che si sono avvicinati da poco a questa stupenda arte marziale e sport olimpico.

Si rammenta infine che il Club T.S.M. (Taekwondo San Marino), con i suoi insegnanti tutti diplomati WTF (World Taekwondo Federation), svolge, ad esclusione della domenica, la sua attività tutta la settimana nelle due Palestre delle Scuole Medie a Fonte dell’Ovo in San Marino Città e presso la Sport Domus di Serravalle. >>

Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)

Foto 1: La squadra TSM

al Serbia International Open 2017

Foto 2: Michele Ceccaroni (3° dan) a Catania

Argento ai campionati ITA Universitari 2017