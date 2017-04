Teatro Nuovo di Dogana. Domenica 23 aprile Night Garden Danza, acrobazia e fantastici effetti visivi

Domenica 23 aprile alle ore 18 al Teatro Nuovo, la Stagione Teatrale di San Marino Teatro si conclude con l’ultimo spettacolo in programma: gli Evolution Dance Theatre porteranno in scena Night Garden.

Stupore e meraviglia per questo spettacolo per grandi e piccini che, unendo l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla magia delle ambientazioni tratte dal fantastico mondo della natura notturna, inebrierà il pubblico.

Strabilianti immagini scaturiranno del nero fondale dove la luce sconfiggerà le ombre notturne, offrendo visioni oniriche che stimoleranno la fantasia degli spettatori.

Night Garden è messo in scena dall’incredibile Evolution Dance Theater, in un’originale fusione di danza, acrobazia e effetti visivi.

Da un decennio, la compagnia presenta spettacoli che affascinano e ipnotizzano il pubblico, in Italia e all’estero. Fondata a Roma nel 2008 dall’artista americano Anthony Heinl (che nella sua ricca carriera ha ballato per coreografi di fama mondiale, quali Paul Taylor, David Parsons,Martha Graham e ha fatto parte dei Momix del geniale Moses Pendleton), la compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative e, grazie al sapiente mix fra tecnologia ed arte, dalla creazione di esperienze visive uniche e coinvolgenti.

La Evolution Dance Theater è una fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, acrobazia ed illusionismo. Negli ultimi sette anni ha presentato spettacoli che hanno affascinato ed ipnotizzato il pubblico di tutta Italia e non solo. E’ approdata infatti anche all’estero con grandissimo successo in Paesi quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao.

Il motto della eVolution dance theater è“creativity in motion” e in Night Garden viene messo perfettamente in pratica attraverso le numerose creazioni immaginarie e lo scenario onirico che mescola realtà e finzione. Le tracce musicali, che spazieranno dai Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside, contribuiranno a creare l’atmosfera di questo “Giardino notturno”, un sogno ad occhi aperti dalle tinte crepuscolari.

Inventiva, leggiadria, talento e sorpresa coloreranno lo spettacolo dotando di carattere e di luce le ombre della notte.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure, da venerdì 21 aprile, presso la biglietteria del Teatro Nuovo dalle 17.00 alle 20.00. Il giorno dello spettacolo dalle ore 14.