Terrificante ignoranza democratica … di Sergio Pizzolante

La legge può essere pessima ma il magistrato la applica.

Se non la applica è eversione.

È rottura di ogni principio democratico.

Di ogni equilibrio dei poteri.

È incredibile.

Il magistrato decide se una legge e’ applicabile o no.

Così facciamo fare le leggi a chi deve applicarle.

Le fa e le applica.

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale non contano.

Potere legislativo e potere esecutivo non contano.

Ma può la sinistra e la stampa arrivare a questo livello? Questo abisso. Questa mostruosità anti democratica?

A me la legge non piace. Ma può essere, deve essere impugnata presso la Corte Costituzionale, può essere cambiata in Parlamento, può essere criticata nelle piazze, fisiche e mediatiche. Ma non può essere disapplicata da un magistrato!!!

Non è possibile.

E non è possibile che parte consistente del Csm intervenga contro i poteri legislativi ed esecutivi.

Sostenendo la legittimità di un magistrato di disapplicare una legge.

Trent’anni di cultura giustizialista e di populismo hanno scardinato ogni principio democratico!

Paese terrificante.