Tommaso Lonfernini al top della Cat. 3B di Completo a Ravenna

Grandi soddisfazioni per gli atleti della FIS e per il Centro Equestre Valgiurata al Concorso Completo – Invito-1-2-3-CNC1*- Tappa Progetto Giovani Circuito B – del 15 e 16 Aprile 2017 presso il Circolo Ippico Ravennate.

Il cavaliere ed istruttore della FIS Tommaso Lonfernini su Olly’s Prinz (2010 – cavallo nato, domato e cresciuto al Centro Equestre Valgiurata) si è classificato al 1° posto della Categoria “3B – 2’ Grado” del Concorso Completo.

Un “bis” in crescendo per il cavaliere ed istruttore della Federippica sammarinese, infatti anche nel fine settimana dell’1 e 2 Aprile 2017, sempre presso il Circolo Ippico Ravennate, Tommaso Lonfernini su Biscayo (cavallo Hannover del 2010) aveva ottenuto un ottimo 2° posto in Categoria “2B – 1Gr-/2Gr.” con 49 punti negativi.

Altre note positive sono arrivate da due giovani amazzoni FIS del Centro Equestre Valgiurata che erano alla loro prima gara ed esperienza in concorso completo di equitazione: Andrada Mihaela Vasile su Sogno di Villagana si è classificata al 9° posto della classifica generale ed all’8° posto della classifica “Progetto Giovani – Cat. Invito”; la giovanissima amazzone Valentina Vincenzi su Mooby ha ottenuto un positivo 17° posto in classifica generale ed un buon 15° posto nella classifica del “Progetto Giovani – Cat. Invito”.

Nella Categoria “1A – Brevetti” hanno preso parte al Concorso Completo di Ravenna altri due agonisti FIS dell’ASE Pennarossa: Luca Rosei su Quibeck che ha conquistato una ottima ottava posizione in classifica generale ed al 4° posto nella classifica della “Cat. 1 – Progetto Giovani” e Barbara Di Gregorio su Owens che si è piazzata al 15° posto della classifica generale ed al 9° posto nella classifica della “Cat. 1 – Progetto Giovani”.

Agli atleti sammarinesi che hanno partecipato al Concorso Completo ed ai loro istruttori vanno i complimenti e l’apprezzamento del Consiglio Federale della Federazione Ippica Sammarinese.

FIS – Federazione Ippica Sammarinese — Ufficio Stampa