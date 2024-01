Torriana. Grave atto di vandalismo al parco antistante il museo mulino storico Sapignoli.

L’Associazione Aps “Gli amici del mulino Sapignoli” ha denunciato un grave atto di vandalismo al parco antistante il museo mulino storico Sapignoli. Durante la notte, ignoti hanno vandalizzato alcune sagome in forex che facevano parte del progetto natalizio “Un solo popolo, una sola terra”. Due sagome raffiguranti figure femminili e una sagoma di un cane sono state decapitate, mentre la figura maschile con il bambino è rimasta intatta. L’associazione interpreta questo gesto come un chiaro segnale di odio verso le donne e gli animali.

Il progetto era finanziato dal Comune di Poggio Torriana, rendendo le sagome un bene pubblico e di proprietà della comunità poggiotorrianese. L’associazione esprime profondo rammarico non solo per il danno materiale ma anche per la mancanza di rispetto e la maleducazione dimostrata attraverso questo atto vandalico, che non è il primo a verificarsi nel parco. L’associazione sottolinea l’importanza dell’educazione e del rispetto, valori che sembrano essere ignorati nella società attuale.

Inoltre, si fa presente che, nonostante il processo di disinstallazione in corso, le sagome danneggiate erano destinate a essere riutilizzate per altre iniziative, sottolineando ulteriormente la gravità del gesto vandalico.