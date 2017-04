Trump: “Ho detto a Gentiloni di pagare. ​E l’Italia darà più soldi alla Nato”

“Forza, dovete pagare la Nato”. Il presidente Usa rivela il contenuto del faccia a faccia col premier italiano: “Prima di me nessuno gli aveva mai detto di pagare”.

“Con il primo ministro italiano abbiamo scherzato” . Ai microfoni dell’Associated Press, Donald Trump svela un retroscena sul bilaterale avuto nei giorni scorsi con Paolo Gentiloni.

“Forza – avrebbe detto il presidente americano durante l’incontro – dovete pagare, dovete pagare” . E oggi, a distanza di qualche giorno, sentenzia: “L’Italia pagherà (i propri contributi al bilancio della Nato, ndr)” .

Il governo sarebbe pronto ad aumentare il contributo economico versato alla Nato. Trump non svela i particolari, ma Gentiloni avrebbe garantito un maggior impegno dell’Italia nel far fronte alle spese belliche per difendere i Paesi che fanno parte dell’Alleanza Atlantica. Un impegno che andrebbe a migliorare i bilanci in rosso della Nato. “Con il primo ministro italiano abbiamo scherzato – ha raccontato il presidente americano all’Ap nell’intervista rilasciata in occasione dei primi cento giorni alla Casa Bianca – gli ho detto: ‘Forza, dovete pagare, dovete pagare’. E (l’Italia, ndr) pagherà” . A quel punto, come racconta anche Repubblica, il giornalista dell’Associated Press avrebbe cercato di ottenere dettagli più concreti dell’accordo: “Glielo ha detto? Glielo ha detto nel vostro incontro privato?” . Ma Trump si sarebbe limitato a garantire: “Finirà per pagare. Ma prima di me nessuno glielo aveva chiesto. Nessuno. Nessuno gli aveva chiesto di pagare. Questo è quello che intendo quando dico che la mia è un tipo di presidenza diversa dalle altre” .