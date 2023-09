Tutte le proposte per scoprire Rimini e dintorni in bicicletta

Sono tante le opportunità per scoprire Rimini in sella alla bicicletta con l’arrivo dell’autunno.

La città “bandiera gialla” Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Ciclabile) con il punteggio massimo assegnato anche quest’anno, è ricca di proposte, servizi e opportunità per chi, in attesa dei colori unici del ‘foliage’ autunnale, vuole pedalare e fra i gioielli di storia, arte e natura.

Tutti i giovedì di settembre, ad esempio, parte il Fellini Bike Tour che va alla scoperta dei luoghi dell’infanzia, o quelli che amava rivedere ogni volta che arrivava a Rimini fino ai nuovi luoghi che la città ha dedicato al genio e all’opera del grande regista riminese. Il tour in bici ha una durata di un’ora e trenta minuti e al termine c’è tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini, il cui biglietto è incluso nella proposta. Chi non ha la propria bicicletta la può noleggiare e i tour sono previsti anche nelle lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. Info e prenotazioni: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour

Per chi vuole conoscere il vicino entroterra VisitRimini propone invece il Santarcangelo Bike Tour, un tour lento in sella ad una comoda e-bike, partendo dal centro storico di Rimini. Percorrendo la ciclabile lungo il fiume Marecchia, un percorso in mezzo alla natura che costeggia il letto del fiume, si arriva a Santarcangelo, passando per una visita alla comunità di Mutonia, con la sua esposizione di opere d’arte realizzate con materiali di recupero. Arrivati a Santarcangelo di Romagna, si potrà ammirare la Pieve di San Michele, per poi raggiungere il centro storico, dove è possibile passeggiare nelle stradine dello splendido borgo medievale con le sue botteghe storiche e, per chi lo desidera, visitare le grotte tufacee. La partenza è prevista ogni martedì di settembre alle ore 9:00. Il percorso è facile e pianeggiante, e si snoda per la maggior parte su piste ciclabili.

Per info: www.visitrimini.com/esperienze/304486-santarcangelo-bike-tour

A Rimini sono oltre 135 i chilometri di piste ciclabili che permettono di raggiungere il centro storico dal nuovo Parco del Mare, ideale per una pedalata che si affaccia sulla spiaggia, e viceversa. Con la bicipolitana dal mare si raggiungono il Palacongressi di Rimini e i principali monumenti della città e poi si può proseguire fino alle colline e alle due valli principali della provincia di Rimini: la Valmarecchia e la Valconca, tra percorsi di varia difficoltà. Ci sono infatti itinerari adatti a ogni tipo di preparazione, da chi vuole fare un giro per godersi una giornata diversa, ai cicloturisti, ai professionisti che vengono qui ad allenarsi tra tornanti e salite più impegnative.

La Ciclabile del Marecchia, ad esempio, che si snoda lungo l’alveo del fiume omonimo, è la ciclopedonale sterrata che da Rimini risale tutta la Valmarecchia proseguendo, per i più allenati, fino a Pennabilli o ancora oltre. Questo percorso passando dal Ponte di Tiberio, conduce nel cuore verde della valle tra colli di viti e ulivi, in un crescendo di rocche, castelli, monasteri che spuntano qua e là sulle sommità delle cime più alte, come Verucchio, Torriana, Montebello e San Leo, che in autunno sono ancora più belli grazie alla magia dei colori della natura.

Di sicuro, a Rimini, la bicicletta è il mezzo sostenibile che permette di muoversi velocemente e senza difficoltà e chi non ha la propria bici, può decidere di noleggiarla solo per qualche ora o per tutta la durata del soggiorno al Bike Park, nell’hub della stazione ferroviaria di Rimini. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato (lun – sab: 6:00 – 20:00 / dom: 7:00 – 20:00), la velostazione offre la possibilità di scegliere, ad esempio, fra la bicicletta tradizionale oppure la citybike elettrica. In effetti sono a disposizione ben 12 tipi di biciclette per ogni esigenza ciclistica: monomarcia, 6 marce, mountain bike, e-bike, cargo-bike elettriche per trasporto merci, ma anche bimbi o persone disabili. Le cargo-bike sono dotate anche di cappottina, lucchetto e catena inclusi nel prezzo. Al Bike park è presente anche una ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa per i viaggiatori su due ruote, ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, deposito bagagli e zona di ristoro. Dunque, la bici a noleggio sarà sempre in ottimo stato ed attentamente verificata dopo ogni utilizzo. Inoltre, per chi viaggia in treno, è riconosciuto uno sconto immediato del 30% sui noleggi di biciclette muscolari ed e-bike, fino al 31 dicembre 2023. Per tutte le informazioni www.bikeparkrimini.it

A Rimini sono diversi anche gli operatori (es. www.biketourrimini.it, www.emotion-bike.it), che offrono la possibilità sia di unirsi ad “experience” particolari con i propri mezzi, sia di noleggiare e-bike, ma anche gravel e persino il bikepacking per affrontare anche i percorsi più ardui accompagnati da guide esperte (www.biketourrimini.it/noleggio-borse-e-accessori-per-bikepacking/ ). Così, oltre a pedalare lungo le piste ciclabili che attraversano la città, i parchi e tutto il lungomare, si potranno scoprire luoghi e percorsi di grande fascino, immersi nella natura, consentendo ai ciclisti di affrontare le loro avventure in tutta comodità.

A favore dell’attività fisica e della sostenibilità, l’utilizzo delle biciclette può essere pensato anche in caso di turismo fieristico e congressuale o comunque per eventi business. Chi viene a Rimini per lavoro, per un convegno o per visitare una fiera, potrebbe pensare di muoversi agevolmente anche in bicicletta. Già in diverse occasioni Bike Tour Rimini ha messo a disposizione i suoi mezzi con l’obiettivo di proporre una soluzione totalmente green per gli spostamenti congressuali e fieristici.

Anche sul Metromare si può viaggiare portando a bordo le biciclette. L’opportunità è partita dall’11 settembre con una sperimentazione che si aggiunge a quella offerta dal novembre scorso dal trasporto gratuito di biciclette pieghevoli e monopattini pieghevoli (che rientrino nella dimensione 110x80x40 cm): la sperimentazione La possibilità riguarda i mezzi elettrificati Van Hool e potranno essere ospitate al massimo due biciclette non pieghevoli (non sono ammesse quelle elettriche).

Per informazioni: www.riminiturismo.it/guida-pratica/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/cicloturismo-mountain-bike o contatta www.visitrimini.com/contatti/ per organizzare al meglio la tua vacanza.