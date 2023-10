Tutto esaurito per la riapertura di “C’entro Supercinema” a Santarcangelo. Al via la nuova programmazione cinematografica

Tre momenti diversi, tutti premiati dalla massima partecipazione del pubblico, hanno contraddistinto la giornata inaugurale di C’entro Supercinema, riaperto dopo i lavori di efficientamento energetico e pronto ad accogliere nuove attività culturali accanto alla programmazione cinematografica, ripartita già questa settimana. Nel pomeriggio un centinaio di persone hanno assistito in sala Wenders alla proiezione del film “Il cielo sopra Berlino” e alla presentazione del progetto “C’entro”, alla presenza della vice sindaca Pamela Fussi e dell’assessore Filippo Sacchetti per l’Amministrazione comunale, della progettista incaricata dell’intervento di riqualificazione, architetta Teresa Chiauzzi, nonché delle due realtà culturali subentrate nella gestione del Supercinema: FoCuS e Santarcangelo dei Teatri, rappresentate dai rispettivi direttori Eugenio Tontini e Roberto Naccari. Anche l’appuntamento serale, il concerto dedicato a Nino Pedretti nell’ambito della rassegna per ricordare il poeta a cent’anni dalla nascita, ha fatto registrare il tutto esaurito. Di fronte a circa trecento persone, la sindaca Alice Parma ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, Tiziana Mattioli – co-curatrice della rassegna – ha ricordato i prossimi appuntamenti di “La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommerso” e Manuela Ricci ha letto per conto della famiglia Pedretti la dedica della serata a Giaele, sorella di Nino. Sul palco della sala Antonioni Simone Zanchini, Andrea Alessi e Dany Greggio si sono quindi esibiti in un concerto jazz e soul, un viaggio nella musica nera d’America ispirato alla tesi di laurea di Nino Pedretti. “Il Supercinema riapre le sue porte alla città con un nuovo nome, ‘C’entro’, che porta nuove possibilità senza alcun arretramento rispetto all’originaria vocazione cinematografica” dichiara la sindaca Alice Parma. “La diversificazione dell’attività, oltre a rappresentare una risposta concreta alla crisi delle sale che riguarda l’Italia e non solo, consentirà di liberare tutte le potenzialità di un luogo centrale di Santarcangelo, che dai prossimi mesi potrà ospitare eventi, corsi e laboratori. Uno spazio rinnovato da vivere – conclude la sindaca – di cui tutti dovremo prenderci cura”. In attesa di partire con le attività culturali previste dal progetto “C’entro”, il Supercinema è già tornato a pieno regime con la programmazione cinematografica: da questa sera (venerdì 20 ottobre) fino a mercoledì 25 in cartellone “Io capitano” di Matteo Garrone in sala Wenders (tutte le sere alle ore 21), mentre in sala Antonioni fino a mercoledì 1° novembre – con proiezione in lingua originale lunedì 23 – sarà proiettato “Killers of the flower moon” di Martin Scorsese, tutte le sere alle ore 21 tranne la domenica alle 18,30. Da giovedì 26 ottobre, invece, in sala Wenders spazio al film Palma d’oro 2023 “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, tutte le sere alle ore 21 fino a mercoledì 1° novembre – tranne domenica 29 ottobre alle ore 18 – con proiezione in lingua originale lunedì 30 ottobre.

Comune di Santarcangelo