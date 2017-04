VALCONCA. IL CASO DEL MAGO TRUFFATORE

Ennesimo caso di un sedicente cartomante che ha truffato i suoi clienti. Ultimo della serie Mago Amedeo made in Valconca. Fatture, sortilegi, interpretazioni dei sogni sono costati decine di migliaia di euro a molte persone come accertato dalla Guardia di Finanza.

Le indagini sono partite per la denuncia di una donna che si era rivolta al mago Amedeo allo scopo di rimediare alla rottura tra la figlia e il fidanzato. Dopo l’esborso di ingenti somme, servite anche per pagare addirittura la consulenza di uno sciamano in Marocco, la vittima ha compreso di essere stata ingannata. Durante la perquisizione dell’abitazione del mago è stata trovata lista di tutti i clienti, ma solo pochi hanno deciso di adire alle vie legali nei suoi confronti.

Salvatore Occhiuto