VIII EDIZIONE MASKFEST SI APRE CON CONCERTO LIRICO

Sarà un concerto emozionante quello di mercoledì 28 giugno presso la Sala Polivalente di Murata alle ore 21,00, le dieci soprano del Corso di Perfezionamento di Canto Lirico del Maskfest, tenuto da Gianluca Pasolini (tenore), So Hyun Lee (soprano), Sunja Kim (soprano) e Corradino Giovannini (pianoforte), si esibiranno con un ricco programma di celebri arie del repertorio melodrammatico europeo. Le giovani cantanti sono studentesse del Dipartimento di Musica dell’Università Nazionale della Corea del Sud che ha stretto un sodalizio musicale con il Festival Internazionale di Nuova Musica MASKFEST. Il Corso di Perfezionamento è iniziato lunedì mattina presso il Teatro Malatesta di Montefiore Conca e proseguirà per tutta la settimana (otto ore di corso intensivo giornaliero) sino a sabato 1 luglio dove all’interno dello stesso teatro sarà tenuta la cerimonia della consegna dei Diplomi di partecipazione con il concerto finale. Quindi mercoledì sera alle ore 21,00 presso la Sala Polivalente di Murata il pubblico potrà assistere ad un concerto di alta scuola di Canto Lirico: Mia Park (1998), Hytnji Park (1996), Sooyeon Kim (1997), Jihee Park (1998), Seoho Park (Park), Hayeun Park (1997), Wonkyung Chung (1997), So Young Ji (1997), Kyungwon Na (1997), Seo Hunn Youn (1996) accompagate al pianoforte da Inmi Jeong (1986) e dalla prof. So Hyun Lee spazieranno da Mozart (“Der Hölle Rache” Aria della Regina della Notte da “Il Flauto Magico”) a Puccini (“Donde lieta”, Aria di Mimi da “La Bohème”), passando per Rossini e Donizzetti. Ingresso a offerta libera sino a esaurimento posti, il ricavato sarà donato in beneficienza al Fondo di Solidarietà. Per informazioni telefonare a 339.1256117.