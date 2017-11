WhatsApp, terminato il disservizio

WhatsApp ha ripreso a funzionare dopo il problema che intorno alle 9 di stamani aveva reso l’applicazione inutilizzabile per diversi utenti in varie aree del mondo. Il malfunzionamento, che è proseguito per poco più di un’ora, era stato evidenziato dalle segnalazioni degli utenti su Twitter, con l’hashtag #WhatsAppDown, e su alcuni siti come DownDetector.com e IsTheServiceDown.com, che ora riportano una situazione di normalità.

Tra i problemi più segnalati dagli utenti, nel corso del disservizio che ha interessato principalmente l’Europa occidentale ma anche alcune aree dell’Asia e più marginalmente l’Africa, ci sono state difficoltà di connessione (45%) e di invio e ricezione di messaggi (40%), mentre il 13% di chi ha fatto segnalazioni non è stato in grado di effettuare il log-in.