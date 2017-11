Workshop Nikon

Corso di Fotografia e cultura dell’immagine. Iscrizione gratuita, posti limitati!

Vuoi catturare le immagini più stimolanti e creative? Sei pronto a cambiare la modalità Auto dalla macchina fotografica? Gli esperti di Nikon sono in grado di mostrare come sbloccare il tuo potenziale creativo, se stai iniziando il viaggio fotografico o semplicemente se vuoi affinare le tue abilità per portare le tue immagini al livello successivo.