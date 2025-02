1° maggio in sicurezza: numerosi i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Bologna

Bologna e provincia: In occasione della giornata di festa del 1° maggio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno rafforzato i controlli del territorio e alla circolazione stradale; nello specifico, numerose pattuglie hanno dato vita a posti di controllo distribuiti su tutto il territorio bolognese, al fine di garantire una festività in sicurezza a tutti i cittadini che hanno deciso di trascorrere la giornata di festa in città o fuori porta. I risultati operativi dell’intera attività sono più di 2000 persone identificate e circa 1300 veicoli controllati, con elevazione di diverse sanzioni emesse per violazioni al codice della strada e il successivo ritiro delle patenti per guida in stato di abbrezza alcolica.

A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol, cinque italiani di età compresa tra i 25 e i 50anni, i quali alla guida delle loro utilitarie sono stati sorpresi, in diverse occasioni, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge. L’attività di controllo non si è fermata alla sola città, infatti, tutte le 7 compagnie carabinieri dislocate nella provincia, hanno garantito i medesimi controlli al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, delle piazze e dei numerosi monumenti pubblici, nonché delle arterie stradali maggiormente transitate dagli automobilisti. A Vergato (BO), infatti, l’Aliquota Radiomobile della locale compagnia, nel corso dei vari posti di controllo alla circolazione stradale, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, per guida sotto l’influenza dell’alcol, un 37enne italiano sorpreso alla guida della sua utilitaria con un tasso alcolemico, accertato mediante l’utilizzo dell’etilometro, superiore al limite consentito per legge. Un altro caso è successo a Marzabotto (BO) dove un altro automobilista, 52enne italiano, è stato denunciato per la medesima violazione; l’uomo è stato sottoposto ad un controllo mediante l’alcol test, al termine del quale è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1,90 g/l, ben oltre il limite massimo consentito per legge. A Imola (BO), all’interno del centro cittadino, l’Aliquota Radiomobile della locale compagnia, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, per guida sotto l’influenza dell’alcol, un 37enne italiano sorpreso durante la notte alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico, accertato mediante l’utilizzo dell’etilometro, superiore al limite consentito per legge. A tutti gli automobilisti controllati gli è stata ritirata, per la successiva sospensione, la propria patente di guida; le autovetture, invece, sono state tutte sequestrate ai fini della confisca o affidate a terze persone.

Compagnia Carabinieri di Bologna Centro

A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due persone: un 27enne italiano per tentata rapina impropria e lesioni personali e un 18enne di origine tunisina, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato. Il 27enne è stato arrestato per aver aggredito un addetto alla sicurezza del supermercato Pam Panorama di via Bovi Campeggi, nel tentativo di guadagnarsi la fuga dopo aver prelevato dei pezzi di formaggio. La refurtiva, del valore di 138 euro circa, è stata recuperata. L’addetto alla sicurezza è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore per accertamenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il 18enne, invece, è stato arrestato per aver tentato un furto su auto in sosta, in particolare all’interno di un SUV con targa svizzera parcheggiato davanti a un albergo di via Larga. Lo straniero è stato sorpreso da una pattuglia del Radiomobile in transito, mentre stava rovistando nell’abitacolo dell’autovettura messa completamente a soqquadro nel tentativo di trovare oggetti di valore, alla quale aveva frantumato il vetro del finestrino posteriore. Al termine delle formalità di rito, il 18enne arrestato dai Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 del c.p.p.. Durante un’altra circostanza, sempre i militari del Radiomobile di Bologna, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un 35enne italiano, il quale è risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna.

Compagnia Carabinieri di Molinella

A San Martino in Argine (BO), i militari della Stazione di Marmorta hanno arrestato un cittadino di origine albanese, 29enne, pregiudicato, accusato dei reati di resistenza e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Lo straniero è stato anche deferito in stato di libertà perché accusato anche di guida in stato di ebbrezza alcolica e danneggiamento. Verso le ore 15, i militari hanno raggiunto velocemente la via Provinciale a soccorso dei sanitari del 118 che nel frattempo sono intervenuti per un sinistro stradale. Il 29enne, risultato poi in stato di ebbrezza alcolica, alla guida del suo furgone condotto in direzione di Molinella, ha urtato un altro veicolo in sosta fuori dalla carreggiata per poi, non appena è giunto sul posto il personale medico, li ha aggrediti verbalmente danneggiato con calci e pugni l’autoambulanza. All’arrivo dei Carabinieri, il 29enne si è scagliato contro di loro aggredendoli verbalmente con minacce di morte e sputi, oltre ad opporre un’attiva resistenza al controllo. Durante il suo trasporto in caserma, il 29enne ha continuato ad andare in escandescenza, danneggiando con la propria testa il finestrino della portiera posteriore dell’autovettura con i colori di istituto, procurandosi lievi ferite medicate successivamente dal personale medico. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” in attesa del processo con rito per direttissima. La sua patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a terze persone.

Compagnia Carabinieri di Vergato

A Vergato (BO), i militari della locale stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica di Bologna per furto aggravato e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un 37enne italiano, pregiudicato, il quale ha prelevato tra gli scaffali del supermercato Coop, alcune bottiglie di alcolici e vari generi alimentari per un valore commerciale pari a 180 euro, occultandoli all’interno del proprio zaino. A seguito di perquisizione, il 37enne è stato trovato dai militari in possesso di una forbice, un cacciavite e un tubo metallico, materiale tutto successivamente sequestrato. La merce, non danneggiata, è stata restituita al legittimo proprietario.

Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto

A San Giorgio di Piano (BO), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, unitamente ai militari della locale stazione, a seguito di un controllo stradale hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria felsinea, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, una coppia di italiani di 32 e 29anni i quali, a bordo di un’utilitaria, sono stati trovati in possesso di 108 grammi di Hashish. All’interno della loro abitazione sono stati recuperati altri 22 grammi della medesima sostanza stupefacente nonché un bilancino di precisione. A Crevalcore (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, per evasione, un cittadino straniero sulla cinquantina, in quanto, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso e riconosciuto dai militari all’esterno di un bar della zona a fumare una sigaretta e a sorseggiare una birra, non curante della sua misura cautelare in corso.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna