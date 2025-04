Rimini, asta pubblica del Comune per auto e moto

Il Comune di Rimini ha avviato una vendita all’asta pubblica di un’auto e due motocicli di sua proprietà. I mezzi, pur non essendo più utilizzati per motivi di servizio, sono in buone condizioni generali e possono ancora essere utili a privati cittadini o aziende.

L’asta è aperta a tutte e tutti, sia persone fisiche che giuridiche, e riguarda tre lotti distinti:

Lotto 1 – Auto Mercedes R320 CDI 4MATIC, targa DE369NG – Prezzo base: 8.000 euroLotto 2 – Moto Yamaha J320E XT600-e, targa BF45483 – Prezzo base: 2.000 euro Lotto 3 – Moto Yamaha J320E XT600-e, targa BF45484 – Prezzo base: 2.000 euro

La vendita si svolgerà tramite offerte segrete al rialzo rispetto ai prezzi indicati. In caso di offerte pari, si procederà con rilanci tra i partecipanti presenti o con sorteggio, se non saranno presenti.

Il particolare, il giorno martedì’ 20 maggio 2025 alle ore 12, in seduta pubblica presso l’ufficio economato (piazza Cavour n.27 – piano 2) si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e si effettueranno le verifiche di ammissibilità alla gara.

I mezzi sono in visione presso l’autoparco di via della Gazzella.

I dettagli su come partecipare, i moduli da compilare e tutte le informazioni utili sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Rimini, nella sezione Bandi e Gare.

Comunicato Stampa – Comune di Rimini