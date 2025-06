110 e lode! San Marino International Music Summer Courses 10^ EDIZIONE

San Marino, 23 giugno 2025

A qualche giorno dall’inizio della 10^ edizione dei San Marino International Music Summer Courses 2025 (iscrizioni ancora aperte per i corsi che si svolgeranno ad agosto e settembre), promossi dalla San Marino Artist No Profit, sono già state registrate più di 110 iscrizioni di studenti, provenienti da ben 23 Paesi diversi!

Germania, Svizzera, Irlanda, Grecia, Turchia, Cuba, Messico, Lettonia, Colombia, Francia, Taiwan, ovviamente Italia,.. sono solo alcuni dei paese presenti a San Marino per i Summer Courses 2025, che indicano la riconoscibilità internazionale e l’apprezzata qualità del progetto sammarinese (“… un progetto così prestigioso, un riferimento mondiale.” P. Garbajosa, Reale Conservatorio di Madrid). Agli studenti, si aggiungono oltre trenta prestigiosi docenti provenienti da Conservatori, Accademie e Hochschule, ma anche dai Licei e Medie Musicali, percorsi artistici sempre più integrati nello sviluppo e crescita dei giovani musicisti.

Come negli ultimi anni, il centro dei Summer Courses sarà Borgo Maggiore, il Teatro Concordia dove si svolgeranno le lezioni, tutti i locali del centro storico per l’ospitalità e la vita sociale fra gli studenti.

La novità del 2025 è che alcuni corsi in parte si svolgeranno anche in altri centri del territorio vicino a San Marino, in particolar modo, i corsi di musica barocca a Verucchio, mentre alcuni Campus ed il corso per archi a Sant’Agata Feltria. L’idea di decentrare alcuni progetti dei San Marino International Music Summer Courses è nata dalla richiesta di portare in questi Comuni a noi vicini un’iniziativa prestigiosa, con una visibilità internazionale ed una ricaduta economica e culturale non trascurabile.

La storica collaborazione con l’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino consente di produrre e realizzare circa 50 concerti estivi a San Marino e fuori territorio. Un’estate intensa di musica con giovani interpreti, grandi solisti, ensemble ed un ventaglio di proposte che va dalla musica rinascimentale alla contemporanea.

Di prossima pubblicazione i calendari di tutte le iniziative.

Informazioni sull’evento:

Titolo: San Marino International Music Summer Courses

Data: 26 giugno – 4 settembre 2025

Luogo: Borgo Maggiore, Verucchio, Sant’Agata

Organizzatori:

-San Marino International Music Summer Courses & Fest

-Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Info e Comunicazione: info@sanmarinoartist.com – 337 1008856