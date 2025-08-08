La Settimana in Borsa – Oro da Record, Indici ai Massimi e Big Tech in Movimento – …di Joseph Gasperoni (JTrader)

La Settimana in Borsa – Oro da Record, Indici ai Massimi e Big Tech in Movimento

La settimana in Borsa si chiude con un evento storico: l’oro rompe i massimi storici toccando quota 3.500 dollari l’oncia sui futures, un livello mai visto prima. Dopo un consolidamento durato quattro mesi, finalmente il breakout è arrivato.

Se la chiusura di oggi confermerà sopra i 3.500, il prossimo obiettivo sarà 3.600 dollari, un pivot di importanza cruciale per il mercato delle materie prime.

Materie Prime

Crude Oil : i futures restano stabili a 62 dollari , in attesa di nuovi catalizzatori macro e decisioni OPEC+.

: i futures restano stabili a , in attesa di nuovi catalizzatori macro e decisioni OPEC+. Oro: breakout storico a 3.500 $ ? target 3.600 $ se confermato.

Azioni USA e Big Tech

Tesla ($TSLA) : il titolo si muove in un wedge, range tra 340 $ e 290 $ . Sopra i 340 $ con volumi: potenziale spinta verso 400 $ . Sotto i 290 $ : atteso ritracciamento verso 200 $ .

: il titolo si muove in un wedge, range tra e . Palantir ($PLTR) : utili positivi e rally fino a 184 $ . Target 200 $ . Titolo da mantenere forte in portafoglio.

: utili positivi e rally fino a . Target . Titolo da mantenere forte in portafoglio. Nvidia ($NVDA) : in portafoglio, quota 180 $ , trend rialzista intatto.

: in portafoglio, quota , trend rialzista intatto. Meta ($META) : quota 760 $ , target 800 $+ , confermato il momentum positivo.

: quota , target , confermato il momentum positivo. Apple ($AAPL): dopo gli utili, rimbalzo da 200 $ a 220 $. Sopra i 225 $ (trend line chiave) spazio fino a 250 $.

Indici USA

Nasdaq e S&P 500: nuovi massimi storici sui futures. Il momentum resta solido, trainato da tech e AI.

Cripto e Forex

Bitcoin : fase laterale, rimbalzo da 112.000 . Sotto 112k: rischio discesa verso 100.000 . Tenuta di quota 112k: obiettivo 129.000 .

: fase laterale, rimbalzo da . EUR/USD: rottura di 1,17 aprirebbe spazio verso 1,21.

Piazza Affari – Focus Italia

Settimana positiva per diversi titoli dell’indice FTSE MIB:

Eni : supportata dal recupero del petrolio, mostra forza sopra i 15 €. Per entrare BUY aspettare i 14.

: supportata dal recupero del petrolio, mostra forza sopra i 15 €. Per entrare BUY aspettare i 14. Leonardo : continua a beneficiare della domanda nel settore difesa. Se tiene i 45€ allora tenere con target 60€sotto 45 target 30€

: continua a beneficiare della domanda nel settore difesa. Se tiene i 45€ allora tenere con target 60€sotto 45 target 30€ Unicredit: solidità sui livelli attuali dopo i risultati trimestrali, target 80€

Grafico Leonardo

Settori da Monitorare

OKLO (nucleare) : in portafoglio, obiettivo 100 $ .

: in portafoglio, obiettivo . AI e difesa: momentum forte su titoli leader del settore.

La prossima settimana l’attenzione resterà su conferma del breakout dell’oro, possibili movimenti di Tesla dal wedge, e nuovi massimi su indici USA e FTSE MIB.

