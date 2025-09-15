Bellaria Igea Marina incorona Sara Besutti: è lei la nuova Miss Mamma Italiana 2025

È Sara Besutti, 27 anni, agente di commercio di Sabbioneta (Mantova) e mamma della piccola Bianca di 4 anni, la nuova Miss Mamma Italiana 2025. La proclamazione è avvenuta ieri sera, domenica 14 settembre, in una gremita Piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina, città che per il quinto anno consecutivo ha ospitato le fasi prefinali e la finalissima nazionale del concorso ideato da Paolo Teti e giunto alla 32ª edizione.

Tre serate – dal 12 al 14 settembre – hanno animato il cuore della città, trasformandolo in un grande palcoscenico dove le mamme finaliste, selezionate in tutta Italia, hanno dato prova di eleganza, talento e personalità.

Una giuria prestigiosa e una piazza gremita

La finalissima, condotta dal patron Paolo Teti insieme a Barbara Semeraro, si è svolta davanti a un pubblico caloroso e a una giuria composta da nomi di rilievo del mondo delle istituzioni, del giornalismo, della cucina e della moda. Presidente della giuria il Presidente della Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, affiancato tra gli altri da giornalisti, manager, magistrati ed esperti di costume.

Sul palco sono saliti anche il Sindaco Filippo Giorgetti e il Vice Sindaco Francesco Grassi, che hanno sottolineato “il profondo legame tra Bellaria Igea Marina e un concorso che mette al centro la figura della mamma, riconoscendole il ruolo fondamentale di perno della famiglia e promotrice di valori umani autentici”.

Un legame ribadito anche da Borghesi: “Il concorso porta con sé una forte valenza promozionale, perché gira l’Italia portando ovunque il nome della nostra città”.

Una corona piena di significato

A passare lo scettro della vittoria è stata Semou Diagne, Miss Mamma Italiana 2024, che ha consegnato la fascia e la corona alla nuova vincitrice. “Un momento simbolico di grande emozione e gioia”, hanno commentato gli organizzatori.

Accanto alla regina assoluta, non sono mancate le elezioni delle Mamme di Fascia, che hanno premiato le partecipanti per le loro particolari qualità:

Damigella d’Onore: Stefania Pasin

In gambe: Valentina Federico

Sponsor Top: Stella Lo Grasso

Sprint: Isabel Sardu

Solare: Chaima Triki

Eleganza: Natalia Gekaliuk

Glamour: Valentina Vitiello

Dolcezza: Sonia Saccu

Sorriso: Giulia Gaetani

Radiosa: Morena Orlando

Fashion: Rita Saracino

MIO: Consuelo Gigantiello

Menzioni anche per le finaliste nazionali Zekjije Amiti, Isabella Longo, Manuela Malagrida, Erjona Miho e Antonella Santosuosso.

Spettacolo, moda e la voce del patron Teti

Non è mancato l’intrattenimento: tra cabaret e musica, con il comico Carlo Bianchessi e le cantanti Darma e Nicole Manenti, fino al momento di alta moda con la sfilata delle “mamme madrine” in abiti da sposa dell’atelier Batani Sposa.

“Questa è stata una delle edizioni più belle degli ultimi anni”, ha dichiarato soddisfatto Paolo Teti, patron del concorso. “Un grazie speciale alla mia famiglia, alla città di Bellaria Igea Marina e in particolare all’amico Paolo Borghesi e alla Fondazione Verdeblu per l’impegno e il sostegno concreto che hanno reso possibile questo evento”.

Bellaria si conferma capitale del concorso

Il concorso, ripreso dalle telecamere di Canale Italia e trasmesso anche dal circuito Fox Production, ha consacrato ancora una volta Bellaria Igea Marina come capitale della kermesse dedicata alle mamme.

Con la sua corona, un sorriso sincero e l’entusiasmo di chi rappresenta la bellezza e la forza della maternità moderna, Sara Besutti porta a casa il titolo di Miss Mamma Italiana 2025, simbolo di eleganza, coraggio e quotidiano impegno.