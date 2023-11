16/17 novembre la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile dell’ONU organizzata a San Marino e Italia

San Marino e Italia organizzano sul Titano la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite

Il 16 e il 17 novembre due giorni di confronto per nazioni, destinazioni turistiche, enti ed imprese sul tema del diritto al “turismo per tutti”

Il 16 e il 17 novembre il Centro Congressi Kursaal della Repubblica di San Marino ospiterà la Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO): “TOURISM FOR ALL – Advancing accessibility for destinations, companies and people”. Due giorni di conferenze, tavole rotonde e panel di primo piano per promuovere il “turismo per tutti” e confrontarsi su ciò che il mondo del turismo deve fare per garantire alle persone con disabilità il diritto al turismo. La Repubblica di San Marino torna ad ospitare una conferenza sul turismo accessibile a distanza di 9 anni dall’ultima volta e insieme ad Italia e UNWTO offrirà una piattaforma per governi, destinazioni e settore privato dove discutere i modi migliori per dare priorità all’accessibilità in qualsiasi politica o strategia turistica. L’appuntamento è organizzato per dimostrare ancora una volta che rendere accessibili le destinazioni turistiche e le aziende aprirà la strada al futuro. La conferenza prevede due giorni di lavori con la partecipazione di Ministri ed autorità da diversi Paesi del mondo oltre a tecnici ed esperti di organizzazioni pubbliche e private. Parteciperanno autorità politiche da diversi paesi del mondo, rappresentanti di destinazioni turistiche, amministrazioni locali, autorità di organizzazioni internazionali, imprenditori di aziende legate al turismo e alla disabilità, medici, manager e professionisti. Al termine dei lavori si auspica possa essere definito e sottoscritto il “San Marino Action Plan”, un documento che detti le linee guida per lo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rispettoso delle persone con disabilità e contemporaneamente renda la Repubblica di San Marino un hub permanente per l’elaborazione di politiche di inclusività. Per registrarsi all’appuntamento è sufficiente compilare i form sul sito www.sanmarinoaccessibletourism.com.

San Marino, 2 novembre 2023/1723 d.F.R.