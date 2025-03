2 Giugno 2024, FESTA DELLA REPUBBLICA – MESSAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA

Nell’occasione del settantottesimo anniversario della fondazione della Repubblica d’Italia, rivolgiamo il nostro pensiero alle famiglie italiane e sammarinesi. Un legame spesso parentale che e? il secolare e naturale ponte tra le due nazioni. All’inizio di questo secolo, proprio la Famiglia durante la crisi economica del 2008 e la recente pandemia, ha rappresentato il porto sicuro per le due nostre comunita?. Nell’attuale mondo globalizzato contrassegnato oramai dall’assenza di punti di riferimento e luoghi di aggregazione, la Famiglia e? rimasta l’unico luogo di coesione sociale in virtu? della sua caratteristica di cellula base della societa?. La Famiglia puo? e deve anche essere il motore di rilancio del sistema paese coniugando l’esperienza degli anziani e l’energia dei giovani. La Famiglia e? la custode delle tradizioni e dei costumi un ruolo che e? erroneamente considerato anacronistico e retrogrado, mentre in realta? la tutela del passato costituisce il volano verso un futuro certo e innovativo.

ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA