2 Giugno. Grazie Nenni!

Togliatti era ambiguo, era tornato da poco da Mosca, aveva accettato di far parte del Governo Badoglio, Nenni no, perché conosceva più di ogni altro le dinamiche degli accordi fra sovietici e anglo-americani sulla spartizione di Yalta, con l’Italia nell’area di influenza Occidentale.

Dentro questo scenario, gli inglesi avevano provato a salvare la monarchia in Italia, c’era anche un piano, mettere Umberto a capo della Resistenza.

Ma la resistenza di Pertini( come di altri…) era fortissima, chi aveva perso la libertà “in nome del Re”, non poteva nemmeno prenderlo in considerazione.