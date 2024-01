21’ giornata Serie D – Girone D 2023/2024. Victor San Marino – Sant’Angelo 3-2 : Vittoria con un brivido nella nebbia

La ripresa vede la Victor subito in avanti ed in controllo. La partita non ha particolari sussulti sino al 32’ quando D’Este entrato da pochi minuti non riesce a chiudere il match. I rossoneri premono nella nebbia che inizia a rendere difficile la visibilita? e trovano il secondo gol con Gobbi che approfitta di una indecisione della difesa. La partita si infiamma D’Este viene espulso per una gomitata a centrocampo. Dopo 5 minuti di recupero l’incontro si chiude sul 3-2 per la Victor dopo il clamoroso palo del solito Gobbi a Pazzini battuto.