24enne di Cesena condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per aver cercato di arruolarsi nella guerra santa islamica

La sentenza di 3 anni e 4 mesi di reclusione è stata emessa dal gip di Bologna nei confronti di Khaled Ben Rhouma, il 24enne cesenate di origini tunisine accusato di tentativo di arruolarsi con finalità terroristiche. Dopo essere stato arrestato lo scorso settembre, è stato condannato in abbreviato nonostante la richiesta della difesa di sottoporlo a perizia psichiatrica. La sentenza, che seguirà la pubblicazione della motivazione entro 15 giorni, potrebbe essere oggetto di appello da parte della difesa. Rhouma era tornato in Italia dopo un soggiorno in Inghilterra dove era entrato in contatto con estremisti islamici, che avevano influenzato la sua decisione di arruolarsi nell’organizzazione ISIS. La polizia ha agito quando ha scoperto che stava cercando di accumulare denaro per raggiungere i centri d’addestramento terroristici in Siria.