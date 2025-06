25 anni di Rimini For Mutoko tra sport e solidarietà

Quest’anno RiminiForMutoko compie 25 anni, un traguardo importante che verrà celebrato nel ricordo di un caro amico, Marco Garavelli, scomparso da poco prematuramente. Perché ogni azione e ogni iniziativa svolta dall’associazione sono il frutto di una duratura e profonda relazione di amicizia tra i suoi volontari e del piacere di stare insieme per dedicarsi agli altri.

Per Rimini For Mutoko questo è un anno particolare: da un lato l’orgoglio e la felicità per avere spento 25 candeline, dall’altro il dolore e la tristezza perché è venuto a mancare un carissimo amico, Marco Garavelli, una persona generosa che ha sempre messo prima di tutto il bene degli altri, con umiltà e determinazione. Una perdita enorme sul piano umano e anche su quello operativo, perché Marco – con Giorgio – era mente e cuore dell’associazione e la sua disponibilità incondizionata e onnipresente.

Quindi quest’anno, più di ogni altra volta, abbiamo bisogno del sostegno di tutti e di sentire la vicinanza delle persone che in questi anni hanno creduto nel nostro lavoro e nella bontà delle nostre intenzioni.

Gli eventi benefici dell’estate 2025 che abbiamo organizzato serviranno a finanziare i seguenti progetti:

-“SaluteperMutoko” che rappresenta l’intervento storico e più conosciuto della nostra Associazione. L’acquisto di beni di prima necessità per il laboratorio e di medicinali in questi anni ha contribuito a garantire l’operatività dell’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko in Zimbabwe, diretto dal dr. Migani. Nel corso del 2025 l’ospedale intende proseguire le azioni di sensibilizzazione e assistenza della popolazione delle aree rurali e aumentare gli investimenti a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione dei costi energetici attraverso l’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili;

-“Operazionecuore” che è finalizzato a fornire assistenza sanitaria ai pazienti cardiopatici, per lo più pediatrici, che si rivolgono all’Ospedale Luisa Guidotti. L’associazione finanzia i viaggi dei bambini e dei loro accompagnatori. I costi dei voli aerei sono molto cresciuti, a seguito dell’aumento del carburante, pertanto il fabbisogno finanziario è in costante aumento;

-“Lavoriamo Insieme”, sviluppato come gli anni precedenti, in partnership con l’Associazione “Crescere Insieme Onlus”, operativa nella provincia di Rimini, per favorire una maggiore inclusione sociale e lavorativa di persone, soprattutto ragazzi, in condizione di fragilità;

-“Panequotidiano” a supporto dell’’Associazione Opera di Sant’Antonio di Rimini per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità.

Il tutto con una destinazione complessiva di risorse pari a € 71.750,00.

Le attività sportive

29 giugno

Torneo di Beach Tennis Giallo (maschile/femminile)

Club Del Sole, Viserba

12 luglio

RunRise 2025

Corsa camminata non competitiva all’alba con colazione finale per tutti

18 luglio

Torneo di “Tavolino”

bagno 42 Rimini

2 agosto

Torneo di Beach volley

Bellaria Igea Marina

3 agosto

Torneo di Footvolley

bagni 53-54-55 di Rimini

Da non perdere assolutamente la Run-Riseil12luglio, in una edizione speciale, con dedica a Marco Garavelli (“Iltuo spirito vivecon noi, in ogni sorriso, in ogni momento condiviso”). La nostra Run-Rise, la camminata estiva all’alba in riva al mare con colazione finale, vanta diverse imitazioni, ma attenzione: la nostra è l’unica originale e soprattutto a scopo completamente di solidarietà sociale.

Quest’anno il popolo di podisti e camminatori si ritroverà al sorgere del sole (ore5,38) al bagno14 per percorrere insieme 3 km oppure 6,5 km (per i più allenati), con tappa dedicata allo yoga. Lungo il tragitto in acqua i partecipanti della Run Rise saranno scortati dai SUP. Uno scenario suggestivo e perfetto per foto indimenticabili. All’arrivo il tradizionale ristoro con caffè, bevande e dolci delizie per tutti per ricaricarsi di energia e iniziare insieme la giornata.

Il 26 luglio, a partire con accreditamento dalle ore 20 al Campo Don Pippo gran finale della kermesse sportiva anche per questa edizione con il torneo di Burraco, sempre partecipatissimo.

Un fitto programma e un grande impegno di tutti i volontari a cui va il primo, sentito ringraziamento.

Un doveroso grazie anche a tutte le persone che continuano a sostenere la nostra causa mettendo a disposizione il loro tempo, le loro strutture e le loro risorse per animare l’attività di RiminiForMutoko ODV. E tra queste una menzione speciale alle nostre imprese che, in tempi così incerti e complicati, non hanno mai fatto mancare il loro supporto, in molti modi: regalandoci gadget, premi, facendo erogazioni liberali o prestando i loro servizi gratuitamente. Grazie anche a chi si è unito a noi in questi ultimi anni Inun up per le esclusive Tshirt , e il Club del Sole. Per ultimo, ma non per importanza, esprimiamo la nostra riconoscenza alle amministrazioni pubbliche che ogni anno patrocinano le nostre azioni di sensibilizzazione e raccolta fondi durante il tornei estivi a Rimini, patria della ospitalità e della qualità della vita, ovvero all’Amministrazione provinciale e al Comune di Rimini che oggi ci ospita in questa prestigiosa sede istituzionale.

Ci aspetta un inizio di estate pieno di energia, da vivere insieme nel segno del divertimento e della solidarietà verso chi è meno fortunato.

Noi ce la metteremo tutta ma abbiamo bisogno del calore e della partecipazione di tutti per avere la consapevolezza che 25 anni non sono un traguardo finale ma la strada giusta da percorrere.

Tutte le info e i regolamenti sui singoli eventi in programma, è possibile consultare www.riminiformutoko.it Per prenotazioni e iscrizioni:

Giorgio Casadei (335 1270914)

Barbara Baldazzi (3356295093)