25 Aprile: tutti gli eventi di Acquario di Cattolica, Oltremare Riccione e Italia in miniatura

ALL’ACQUARIO DI CATTOLICA LA GIORNATA DEL PINGUINO, A OLTREMARE BIMBI IN TREPIDAZIONE PER L’ARRIVO DELLA “FATINA” LUCILLA, A ITALIA IN MINIATURA IL GIRO D’ITALIA A KM 0

Con i percorsi al coperto, Acquario di Cattolica e Oltremare sono destinazioni anche in caso il meteo faccia le bizze

Per il 25 aprile i parchi Costa Edutainment sono pronti! Agli Italiani che non vogliono farsi sfuggire il più atteso ponte di primavera, Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare – the Family Experience Park di Riccione, e Acquario di Cattolica mettono in campo novità, sorprese e grandi attrattive.

ACQUARIO DI CATTOLICA Pinguini superstar e Incontri straordinari con gli animali da proteggere

All’Acquario di Cattolica il 25 aprile si celebra la Giornata Mondiale dei Pinguini e il protagonista sarà Bilù, il Pinguino di Humboldt con Cittadinanza Onoraria di Cattolica, ricevuta dalla sindaca Franca Foronchi, ambasciatore della sostenibilità e dei progetti di tutela e sensibilizzazione dei quali la struttura Costa Edutainment si fa carico. All’Acquario di Cattolica è in programma una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce che incombono su questi iconici uccelli marini, dei quali diverse specie sono considerate in pericolo, o vulnerabili. Fra questi ultimi rientrano i Pinguini di Humboldt (Spheniscus humboldti), specie che non vive sui ghiacci ma nelle zone temperate di Cile e Perù, presente all’Acquario di Cattolica con una vivace e affiatata colonia.

Il 25 aprile verrà annunciato il progetto di conservazione del Pinguino africano, in collaborazione con SANCOOB (Fondazione sudafricana per la conservazione degli uccelli costieri), reso possibile dal concreto contributo dell’Acquario di Cattolica.

Atraversando il percorso “Sulle Orme del Pinguino imperatore” e la gigantesca bocca di squalo, si inizia il viaggio per l’Acquario, una visita che si svolge in edifici al chiuso, visitabili anche in caso di pioggia: l’Ingresso Blu, con migliaia di pesci e gli squali toro più grandi d’Italia, l’ingresso Giallo, con caimani e le lontre e l’Ingresso Verde con rettili e insetti. Al chiuso è anche la grande mostra didattica “Insetti Giganti XXL Edition” all’ingresso Viola, mentre “Il Mondo dei Dinosauri“, dove ha fatto la sua comparsa il Megalodonte, la novità 2024 di un gigantesco squalo preistorico dalla lunghezza di 12 metri è allestita all’aperto.

Su prenotazione, l’Acquario propone gli Incontri Straordinari: “Dietro le Quinte” e “I Segreti del Rettilario”.

www.acquariodicattolica.it

OLTREMARE (Riccione) – Nel mondo dell’avventura formato famiglia arriva la star Lucilla!

Compie 20 anni Oltremare, il Family Experience Park di Riccione. Il parco fatto su misura per le famiglie festeggia due decadi con emozioni sempre nuove e con le star di YouTube preferite dai bambini! Giovedì 25 aprile sarà il turno di Lucilla, la Fatina del sole, adorata dai più piccoli per le sue baby dance da oltre 300 milioni di visualizzazioni, attende le famiglie in due appuntamenti. Il primo, tra i delfini della Laguna più bella d’Europa, dove promette un vero spettacolo, cantando attorniata dal suo corpo di ballo. I piccoli (e grandi) fan potranno poi incontrarla a tu per tu nel meet&greet delle 13.30 all’Oltremare Theatre e immortalare un momento indimenticabile.

L’evento è compreso nel biglietto di ingresso. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 con delfini, rapaci, pappagalli, wallaby, pony, mille avventure e la nuova attrazione MegaGame Land. Per maggiori informazioni: www.oltremare.org.

ITALIA IN MINIATURA (Rimini) – La vacanza a Chilometro Zero dalle Alpi alla Sicilia in un giorno.

Il 25 aprile a Italia in Miniatura significa godere dell’Italia dalle Alpi alle Isole nella più originale e affascinante passeggiata panoramica che ci sia: un vero e proprio viaggio in Italia senza muoversi da Rimini! Fondata nel 1970 e completamente rinnovata nel 2021, Italia in Miniatura riproduce tutta l’Italia con 300 monumenti in scala che costellano lo stivale! In pochi passi si fa il giro d’Italia, quello d’Europa e ci si diverte sulle favolose attrazioni comprese nel biglietto: Vecchia Segheria, Castel Sismondo, Torre Panoramica e Monorotaia, Pinocchio, Esperimenta, Piazza Italia, Scuola Guida Interattiva e Venezia, riprodotta in scala 1:5, fino a Piazza San Marco. Per i piccolissimi i mille colori di Play Mart e i pappagalli del Pappamondo

Per due attrazioni, Cinemagia 7D e AreAvventura, è previsto un supplemento.

Italia in Miniatura è un parco completamente all’aperto. Tutte le informazioni e gli orari sono sul sito

www.italiainminiatura.com

