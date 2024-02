26^ CARNEVALE DI BELLARIA IGEA MARINA, APPUNTAMENTO MARTEDI’ AL PALACONGRESSI 

Martedì 13 febbraio, a partire dalle ore 14.30, si terrà il tradizionale appuntamento di Carnevale al Palacongressi di Bellaria Igea Marina: una manifestazione apprezzata e sempre molto partecipata, promossa dall’Amministrazione e organizzata dai Servizi Sociali Comunali in collaborazione con Centro Sociale Alta Marea e RomagnaBanca Credito Cooperativo.

L’evento, che spegne quest’anno 26 candeline, prevede musica dal vivo, canti e balli, con anche un buffet a cura dell’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Bellaria Igea Marina; inoltre, tra tutti gli intervenuti saranno estratti premi a sorpresa.

L’ingresso al Carnevale di Bellaria Igea Marina è gratuito e riservato, per motivi organizzativi, a tutti coloro che sono in possesso di apposito biglietto. I ticket sono ritirabili – appunto gratuitamente – presso il Centro Sociale Alta Marea di via Carducci tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.00.