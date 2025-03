29 maggio è Giornata Mondiale della Lontra all’Acquario di Cattolica

Per conoscerle meglio sono in programma tre appuntamenti divulgativi speciali, durante le cibature, alle 10:45, 12:45 e alle 16:00.

Il 29 maggio, per la Giornata Mondiale della Lontra, l’Acquario di Cattolica aderisce all’appuntamento creato dall’Iosf (International Otter Survival Fund) con una giornata di sensibilizzazione che ha per testimonial Eva, Marta e Costanza: tre Lontre asiatiche dalle piccole unghie (Aonyx cynerea), dal 2012 ospiti della struttura cattolichina di Costa Edutainment e principali occupanti dell’Ingresso giallo, quello dedicato agli ecosistemi fluviali.

Mustelidi, come gli ermellini e le donnole, e beniamine dei visitatori – soprattutto dei bambini – le tre sorelle appartengono alla specie di lontra più piccola al mondo, caratterizzata dalla grande prensilità degli arti anteriori. Questa specie afferra il cibo e se lo porta alla bocca con la stessa abilità con la quale afferra giochi e oggetti, che lo staff mette a disposizione per stimolarne una curiosità innata, insaziabile quanto il loro appetito.

Nonostante l’aspetto buffo e tenero, le piccole lontre sono voraci predatori al vertice della catena alimentare. Carnivore, basano la loro dieta su animali d’acqua dolce, come pesce persico, tilapia e rane, di cui sono ghiotte. Purtroppo, sono a rischio: rientrano fra le specie classificate vulnerabili dall’Iucn Organizzazione internazionale per la conservazione delle specie. Il loro habitat si riduce sempre più a causa di inquinamento, competizione con l’uomo, cambiamento climatico e, soprattutto, per la caccia spietata alla loro formidabile pelliccia, che permette loro di sopravvivere a lungo in acqua.

Il loro metabolismo energivoro le costringe a nutrirsi spesso. Proprio gli orari dei pasti, tutti i giorni alle 10:45, 12:45 e alle 16, sono anche i momenti in cui il pubblico dell’Acquario può ammirarle e apprendere di più su questi affascinanti animali e sui pericoli che le minacciano. Il 29 maggio le cibature saranno un’occasione in più per conoscere queste affascinanti protagoniste di un pianeta da proteggere.

L’Acquario di Cattolica è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.