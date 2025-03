 3 settembre 2024. San Marino celebra la Festa Nazionale. Il programma

Martedì 3 settembre, la Repubblica di San Marino celebra il suo Anniversario di Fondazione con una giornata ricca di eventi tra tradizione e spettacolo. Nelle giornate di 1, 2 e 3 settembre precederà la festa l’iniziativa “Cantiere aperto” che prevede la possibilità – previa prenotazione archeo.museidistato@pa.sm – di partecipare alle visite guidate organizzate dai Musei di Stato presso la Chiesa di San Pietro in corso di restauro.

Il 3 settembre i festeggiamenti avranno inizio fin del mattino,

alle ore 10.00 in Basilica del Santo verrà celebrata dal Vescovo Diocesano S.E. Mons. Domenico Beneventi la Messa Solenne alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con la partecipazione della Corale di San Marino; subito dopo avrà luogo la Processione con la Reliquia del Santo per le Vie del Paese.

Seguirà alle ore 10.30, per le vie del centro storico la lettura del Bando dei Balestrieri che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi, pomeridiano, in onore del Santo Fondatore.

Alle ore 14.30 dalla Porta San Francesco partirà il corteo storico composto da balestrieri, dame, sbandieratori, musici e figuranti negli splendidi costumi medioevali; nell’arco della giornata sarà possibile poi incontrare i figuranti in abito d’epoca anche nella splendida cornice delle sale della Seconda Torre e Museo delle Armi Antiche.

Alle ore 15.00 presso la Basilica del Santo, avverrà la benedizione della Reliquia del Santo e i balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono;

alle ore 15.30, giochi di bandiere, musici e figuranti; giunti alla Cava dei Balestrieri, i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica si disputeranno il Palio delle Balestre Grandi, l’appassionante gara dove si misurano i migliori tiratori sammarinesi, al termine della quale sarà proclamato il campione nazionale.

Alle ore 17.00 presso la Basilica del Santo, verrà celebrata la Santa Messa e la benedizione con la Reliquia del Santo; dalle ore 17.15 nelle contrade del centro si svolgerà la Sfilata del corteo storico.

Alle 17.30 in Piazza della Libertà si esibirà la Banda Militare della Repubblica di San Marino diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta che eseguiranno alcuni famosissimi brani tratti dal mondo del cinema. Concluso il concerto,

alle ore 19,00 presso il Piazzale Lo Stradone si terrà l’estrazione della attesissima ricca tombola: 15.000 euro il premio per la prima tombola, 7.500 euro per la seconda, 2.500 euro per la cinquina. Le cartelle della tombola saranno in vendita nel centro storico o presso il Teatro Titano lo stesso giorno dal mattino fino alle ore 18.30.

Come di consueto la giornata termina con un appuntamento musicale di grande rilievo. Al campo Bruno Reffi sul palco si esibirà LUCA BARBAROSSA accompagnato dalla Social Band composta da Meki Marturano alla batteria e alle percussioni, Alessio Graziani alle tastiere e ai fiati, Emanuele Ciampichetti al basso e Claudio Trippa alle chitarre. Sarà un affascinante viaggio musicale attraverso il vasto repertorio di Luca Barbarossa, il concerto offrirà al pubblico l’opportunità di ripercorrere le tappe salienti della sua carriera, partendo dalle prime canzoni, che lo hanno reso un’icona della musica italiana negli anni ’80, fino ad arrivare alle composizioni più recenti contenute nell’ultimo album di inediti “La verità sull’amore”, pubblicato lo scorso autunno dove Barbarossa canta l’amore per la libertà, per la verità, l’amore per la giustizia ma soprattutto l’amore lontano dai luoghi comuni. L’ingresso è a offerta libera: i proventi della serata saranno utilizzati per realizzare un’iniziativa sociale e culturale presso la struttura che afferisce alla U.O.C. Assistenza Residenziale Anziani “La Fiorita” di San Marino.

Al termine dello spettacolo meravigliosi fuochi d’artificio concluderanno i festeggiamenti.