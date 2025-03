31° Finalissima nazionale di Miss Mamma Italiana a Bellaria Igea Marina per eleggere la bellezza, simpatia e talento delle mamme italiane 2024.

“Miss Mamma Italiana”, Concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di eta? compresa tra i 25 e i 45 anni, conclude con la sua 31° finalissima nazionale a Bellaria Igea Marina, scegliendo per il quarto anno consecutivo la citta? panziniana come luogo per proclamare la nuova Mamma Italiana 2024.

Dopo oltre 100 tappe in tutta Italia, che hanno coinvolto ben 1.500 partecipanti, saliranno sul palco di Piazza Don Minzoni 40 Pre Finaliste per disputarsi l’ambito titolo. L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblu e Te.Ma Spettacoli avra? luogo venerdi? 13 e sabato 14 settembre con le fasi prefinali e si concludera? domenica 15 con l’incoronazione della Miss Mamma 2024 e l’assegnazione delle fasce alle Mamme damigelle d’onore. Insieme al Patron del Concorso Paolo Teti, le serate prefinali saranno presentate da Barbara Semeraro mentre, conduttrice speciale per la serata finale del Concorso, sara? Metis Di Meo, autrice e conduttrice RAI.

«Prosegue il lavoro di posizionamento del brand Bellaria Igea Marina” con eventi come questo di Miss Mamma Italiana che hanno un ottimo impatto mediatico» Afferma Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «Ai profani della promozione puo? sembrare un evento di poco valore perche? nazional – popolare; in realta? il valore intrinseco di questa manifestazione risiede proprio li?. Del resto i numeri ce lo indicano: in ognuna delle 100 tappe, la stampa locale ha raccontato della finale di Bellaria Igea Marina, cosi? come i social delle oltre 1500 concorrenti che hanno illustrato la brochure della nostra citta?. Ora nella finale, oltre ad un canale privato ed un pool di Tv locali, saranno presenti emissario di media nazionali per importanti sviluppi. Ovviamente non vanno dimenticate la cinquantina di famiglie che soggiorneranno per quattro giorni a Bellaria Igea Marina.»

La Giuria di qualita? che valutera? le prove di abilita? e l’eleganza delle mamme concorrenti, sara? composta da una kermesse di prestigiosi giornalisti della stampa e radiofonia italiana tra i quali si annoverano: Fabrizio Filippone, Vice Caporedattore Tgcom24; Rita Bertazzoni, giornalista freelance collaboratrice per diverse importanti testate nazionali;Boris Mantova, Caporedattore TgCom 24, giornalista del morning show di Radio 105 “Tutto Esaurito con Marco Galli” ; Loredana Del Ninno, giornalista professionista a QN (Quotidiano Nazionale); Nicola Mauro Marino, Presidente Consorzio TV FOX PRODUCTION ; Rossella Iannone, giornalista professionista, Pr. Ufficio Stampa Nazionale di Fondazione Verdeblu e Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu.

«A conclusione del tour italiano, legato alle selezioni di Miss Mamma Italiana, selezioni iniziate, gia? a settembre dello scorso anno e concluse, lo scorso 04 settembre a Polignano Mare in provincia di Bari, nella gremitissima piazza dedicata a Domenico Modugno, con molto piacere, venerdi? 13, e sabato 14 settembre serate prefinali e domenica 15 settembre, saremo a Bellaria Igea Marina per le fasi finali della 31a edizione di Miss Mamma Italiana: il primo ed unico concorso di interesse nazionale, dedicato alle MAMME del Bel Paese.» Annuncia Paolo Teti, Patron del Concorso«Saranno a Bellaria Igea Marina, le mamme vincitrici delle varie selezioni che si sono tenute in Italia. Mi preme ricordare, che Miss Mamma Italiana, vuole valorizzare il ruolo della mamma e della donna, per cio? che riguarda la famiglia e la societa?. Le partecipanti, avranno la possibilita? di poter far conoscere la propria personalita? ed il loro talento, infatti, tutte loro, presenteranno una prova di abilita? ed il loro talento sara? sicuramente apprezzato sia dal pubblico presente in piazza Don Minzoni