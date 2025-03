31enne tenta di sfilare la pistola a un carabiniere durante un intervento notturno in abitazione. Arrestato dai carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 31enne italiano, residente a Bologna e disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento notturno che i Carabinieri hanno eseguito a casa del soggetto, su richiesta di un cittadino che aveva telefonato al 112 per segnalare una festa, con musica ad alto volume, proveniente da un appartamento, che stava disturbando la quiete pubblica. Alla vista dei Carabinieri che si sono presentati a casa del 31enne, invitandolo ad abbassare il volume e a fare meno rumore, lui, invece di scusarsi per l’accaduto, li ha insultati, azionando una diretta streaming su un social network e ha tentato di sfilare la pistola d’ordinanza a uno dei militari. I Carabinieri sono stati costretti a riportare alla calma il 31enne, attivandogli contro lo spray al peperoncino e facendo intervenire i sanitari del 118. Durante l’arresto, il 31enne, illeso, si è rivolto ai Carabinieri dicendogli: “Tra poche ore sono fuori, appena vi incontro per strada vi sparo”. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti 31enne.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna