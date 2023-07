33ENNE RUMENO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI ALLA COMPAGNA

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 33enne rumeno, residente a Bologna, disoccupato e incensurato, per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arresto è stato eseguito alle ore 12:20 di sabato 1 luglio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver udito le urla di una donna provenire da un appartamento situato in un palazzo condominiale nel Quartiere Savena. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati sul posto e quando sono arrivati, hanno appreso che il 33enne aveva preso a schiaffi la compagna 19enne, impiegata, nata in Germania e residente a Bologna, durante un raptus di gelosia, alla presenza dei due figli minorenni della coppia, di anni 3 e mesi 9. Soccorsa dai sanitari del 118, la giovane donna visibilmente ferita lievemente al volto e in altre parti del corpo, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sentita dai Carabinieri, la 19enne ha riferito di essere intenzionata a procedere contro il compagno poiché preoccupata per la sua incolumità, a causa delle ripetute aggressioni verbali e fisiche ricevute di recente, dopo un rapporto di convivenza iniziato due anni fa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna