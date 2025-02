57ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI DEL NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 57enne italiano per evasione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. È successo nel pomeriggio del 2 agosto 2024, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna, hanno ricevuto la richiesta d’aiuto della titolare di un bar che ha riferito la presenza di un cliente aggressivo che la stava insultando e minacciando di morte, spaventando gli altri avventori del locale. I Carabinieri hanno raggiunto l’esercizio pubblico e dopo essersi messi alla ricerca del soggetto che nel frattempo si era allontanato, lo hanno trovato nascosto sotto una macchina, parcheggiata nelle vicinanze. Sottoposto a una perquisizione da parte dei Carabinieri, l’uomo, è stato trovato in possesso di un coltello. Ulteriori accertamenti svolti nei confronti del soggetto, identificato nel 57enne, hanno consentito di accertate che lo stesso è evaso dagli arresti domiciliari che ha ricevuto a maggio, in aggravamento della precedente misura cautelare che lo aveva colpito a gennaio: allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti dell’uomo. Nella mattina del 3 agosto 2024, il 57enne è stato tradotto dai Carabinieri nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna.