80° della liberazione, il programma delle iniziative a San Mauro Pascoli

A San Mauro Pascoli l’80° Anniversario della Liberazione sarà celebrato in Piazza Mazzini nella mattinata di venerdì 25 aprile 2025.

La celebrazione avrà inizio alle 10.00 in piazza Mazzini con il concerto del complesso bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli. A seguire, sul palco della piazza interverranno il Sindaco Moris Guidi e Carlo Sarpieri di ANPI Rubicone.

Al termine degli interventi si terrà il corteo accompagnato dal complesso bandistico Amici della Musica che giungerà alla Chiesa della Madonna dell’Acqua per la deposizione di una corona in memoria dei Caduti in guerra.

Rientrati in Piazza Mazzini, alle ore 11.15, ci sarà la partenza della “Biciclettata della Libertà” organizzata dal Comune, in collaborazione con ANPI Rubicone, un omaggio alla bicicletta, mezzo utilizzato dalle staffette partigiane, simbolo quindi di Resistenza e libertà.

Il percorso proseguirà lungo il sentiero ciclopedonale del Rio Salto, concludendosi al Centro Sociale “I Sempra Zovan”, in Piazza Berlinguer, per un aperitivo aperto a tutti.

Alle 12.30, sempre al Centro Sociale “I Sempra Zovan”, seguirà il pranzo a base di Pastasciutta Antifascista. Il pranzo è su prenotazione, con possibilità di iscriversi entro il 23 aprile, fino a esaurimento posti. Prezzo menù: adulti 10€ e bambini sotto i 12 anni 5€. Info e prenotazioni: 320.3837088 (Silvia).

I festeggiamenti proseguiranno anche sabato 26 aprile dalle ore 17.30 con l’evento “CHE PACE, LA SERA! – 1945-2025, una piccola festa del teatro per gli 80 anni di Libertà” organizzata dalla Cooperativa Sillaba presso il giardino di Villa Torlonia | Parco Poesia Pascoli. Un’ iniziativa del teatro per celebrare l’Anniversario della Liberazione e ringraziare gli spettatori della stagione teatrale invernale appena conclusa. A partire dalle 17.30 si susseguiranno sul palco Denis Campitelli, Annalisa Teodorani e Roberto Mercadini, con la musica di Ciuma & Adele, al termine aperitivo. Prenderanno parte all’evento anche il Sindaco Moris Guidi e l’Assessora Regionale alla Cultura Gessica Allegni. L’ingresso e l’aperitivo sono gratuiti e aperti a tutti. Per info: Sillaba 370.3685093 – spettatore@sillaba.org

“Quest’anno, in occasione del 25 Aprile, abbiamo avuto il piacere di accogliere la proposta di ANPI Rubicone di rendere omaggio non solo alla memoria della Resistenza, ma anche a un simbolo importantissimo della lotta per la libertà in Italia: la bicicletta. – dichiara il Sindaco Moris Guidi – Usata dalle staffette partigiane per recapitare messaggi, informazioni e speranza, la bici sarà quest’anno protagonista delle celebrazioni per onorarne l’importante ruolo che ha avuto nella storia partigiana. Sarà una giornata di memoria, festa e condivisione, aperta a tutti. Un modo per onorare il passato e pedalare insieme a tutta la comunità verso un futuro condiviso di libertà e speranza”.

