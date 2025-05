A Bologna Oipa consegna aiuti per gli animali sfollati

Il Coordinamento Emergenze dell’Emilia Romagna dell’Oipa, sta consegnando aiuti agli animali alluvionati e alle loro famiglie.

Grazie alla generosità di tante persone, di numerose associazioni locali e anche della delegazione Oipa di Bergamo, che sabato scorso si è messa in viaggio portando all’OIPA di Bologna circa 1500 chilogrammi di materiali, tra cibo per cani e gatti, coperte, ciotole, cucce e asciugamani, i volontari hanno raggiunto le prime famiglie alluvionate nel Comune di Baricella, zona più critica in cui si sono verificati i danni maggiori.

Qui cani e gatti sono stati sfollati insieme alle proprie famiglie e sembra che i gatti delle colonie feline si siano salvati fuggendo sopra i tetti e sugli alberi.

«La gente del posto è molto scoraggiata e scossa, c’è ancora tanta paura, molti hanno dovuto portare tutto fuori casa e noi stiamo facendo il possibile per aiutare», racconta Jessica Quercioli, delegata Oipa di Bologna. «Stiamo continuando a ricevere numerose richieste di aiuto, tra cui una famiglia che ha chiesto supporto per ricongiungere una mamma gatta con i propri gattini».

Tra coloro che hanno maggiore bisogno d’aiuto, vi sono il canile di Budrio, che sta accogliendo numerosi cani di famiglie sfollate, e i cavalli della scuderia Montefano a La Motta di Budrio, già aiutati durante l’alluvione del maggio 2023, e che per la quarta volta sono stati di nuovo inondati. Tutti i cavalli sono stati evacuati e momentaneamente alloggiati altrove, ma vi è tanto bisogno di cibo.

I volontari e le guardie zoofile del Coordinamento Oipa Emilia Romagna ringraziano chi potrà supportare questa grande rete di aiuto e solidarietà che permetterà di portare conforto e sostegno agli animali colpiti dall’alluvione.

Chi desidera contribuire può contattare Jessica Quercioli, referente per il Coordinamento e delegata dell’Oipa di Bologna e provincia, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3518525005 o scrivendo all’indirizzo email bologna@oipa.org.