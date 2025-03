A Cattolica la 44esima edizione del Windsurf Day (sabato 24 agosto)

In serata si balla e si canta a piedi nudi sulla sabbia con il Surf Groove Party

Giunge alla sua 44esima edizione il “Windsurf Day Cattolica”, organizzato dal Circolo Nautico di Cattolica con il patrocinio del Comune di Cattolica. Quest’anno il tradizionale evento dedicato a tutti gli appassionati di mare si svolgerà presso la sede del Circolo Nautico di Cattolica, sulla spiaggia libera della zona 110 e il tratto di mare antistante, nella giornata di sabato 24 agosto. Sarà una grande festa con il vento in poppa che comincerà durante la mattinata dalle 10 alle 12 con prove gratuite di Sup, windsurf, e wingfoil aperte a tutti. L’evento entrerà nel vivo alle 12.30 con la regata Windsurfer Campionato dell’Adriatico. Alle 16 al via la partenza della Long Distance Classic windsurf, wingfoil e kite con decine di tavole vintage che coloreranno il mare dando vita ad una competizione emozionante e ricca di fascino. La partenza, davvero spettacolare, prevede la corsa verso la battigia per imbracciare il proprio windsurf e lanciarsi nella sana competizione di questo meraviglioso sport. Alle 18.30 sarà la volta della premiazione dei vincitori, alla presenza degli amministratori comunali di Cattolica e dei soci del Circolo Nautico e dell’estrazione dei premi. In serata non può mancare uno degli appuntamenti più attesi. Alle 22 si balla e si canta a piedi nudi sulla sabbia con il tradizionale Surf Groove Party, in collaborazione con il brand “Acquasalata” con il dj-set di Gerbo e Cobra. Fiore all’occhiello del Wind Surf Day, come ogni anno, sono le esclusive magliette realizzate per l’occasione da Aldo Drudi, in vendita presso la Segreteria del Circolo telefonando al numero 0541-953810.