A Cervia estate all’insegna del decoro urbano: potenziati controlli e servizi per una città più pulita

Con l’arrivo dell’estate e l’incremento del turismo, il Comune di Cervia, in sinergia con il Gruppo Hera, rafforza il proprio impegno per garantire il decoro urbano e un’efficace gestione dei rifiuti. Un piano che punta su un potenziamento dei servizi di raccolta e pulizia, accompagnato da un’intensificazione dei controlli grazie agli Agenti Accertatori, figure specializzate nel contrasto agli abbandoni e ai comportamenti scorretti.

Agenti Accertatori in azione: presidio fondamentale contro l’inciviltà

Gli Agenti Accertatori, nominati dal Comune e formati da Hera, svolgono un ruolo chiave durante tutto l’anno, con un’attività che si fa ancor più serrata nel periodo estivo, quando la città vede un aumento significativo di visitatori. Questi operatori monitorano le zone più critiche, intervenendo per sanzionare chi non rispetta le regole, in particolare sul corretto smaltimento dei rifiuti. Il loro lavoro contribuisce in modo determinante a mantenere pulito e accogliente il territorio cervese.

Pulizia a 360°: spazzamento meccanizzato, manuale e misto

Parallelamente all’attività degli agenti, Hera ha incrementato le frequenze di raccolta porta a porta, con un occhio di riguardo alla pulizia stradale. Il servizio di spazzamento è potenziato e declinato in tre modalità per garantire una pulizia capillare:

Meccanizzato, con spazzatrici che ripuliscono strade e marciapiedi da detriti di maggiori dimensioni, particolarmente efficaci su ampie superfici come il lungomare;

Manuale, per intervenire in aree difficili da raggiungere con i mezzi, come vicoli, piazze, giardini e zone pedonali, assicurando un’attenzione ai dettagli e la rimozione dei piccoli rifiuti;

Misto, che combina le due modalità, assicurando la massima efficacia nella pulizia di arterie principali e zone più circoscritte.

Questi interventi, coordinati costantemente fra Hera e Comune, sono fondamentali per mantenere elevati standard di decoro durante la stagione estiva, quando la popolazione residente si moltiplica.

Eventi sotto controllo: un supporto alla sostenibilità

Cervia è una città che vive di eventi, soprattutto in estate. Proprio per questo, Hera attiva un servizio di supporto dedicato agli organizzatori, garantendo un’efficiente raccolta e pulizia post-manifestazione. Per gli eventi più importanti, vengono forniti anche materiali informativi e di sensibilizzazione per educare il pubblico alla raccolta differenziata, così da ridurre l’impatto ambientale e lasciare la città sempre in ordine.

Un appello alla collaborazione

Nonostante l’aumento degli interventi e delle attività di controllo, il successo di questa iniziativa dipende fortemente dalla collaborazione dei cittadini e dei turisti. Il rispetto delle regole sulla differenziazione e il corretto conferimento dei rifiuti sono infatti indispensabili per valorizzare il lavoro congiunto di Comune e Hera e mantenere Cervia una meta pulita e accogliente per tutti.

Contatti utili

Per informazioni sui nuovi servizi o per richieste specifiche, è possibile contattare il Servizio Clienti Hera ai numeri verdi 800.999.500 (famiglie) e 800.999.700 (aziende), attivi dal lunedì al venerdì (8-22) e il sabato (8-18). Inoltre, tutti i dettagli e le segnalazioni sono disponibili sul sito www.gruppohera.it e sull’app gratuita Hera Il Rifiutologo, scaricabile su dispositivi iOS e Android, anche integrata con Alexa.