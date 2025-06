A Cervia finanziati 455 mila euro per una nuova tensostruttura sportiva alla scuola Ressi Gervasi

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Cervia un finanziamento di 455 mila euro per la realizzazione di una tensostruttura ad archi dedicata ad attività sportive presso la scuola secondaria di primo grado Ressi Gervasi, in via Caduti per la Libertà.

La nuova struttura sorgerà su una porzione dell’area verde retrostante la scuola e sarà dotata di un moderno impianto polifunzionale, illuminato e riscaldato, con spogliatoi e servizi igienici. Inoltre, sarà alimentata da un impianto fotovoltaico, rendendola sostenibile dal punto di vista energetico.

La tensostruttura potrà ospitare diverse discipline sportive e sarà a disposizione non solo degli studenti, ma anche delle associazioni e della cittadinanza di ogni età, contribuendo così al benessere e alla vita sociale della comunità.

Il finanziamento rientra nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Nel complesso, sono stati stanziati 20 milioni di euro per la realizzazione di 49 progetti volti a migliorare il patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori, che daranno così il via alla realizzazione dell’opera.

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, insieme al vicesindaco con delega allo Sport, Gianni Grandu, hanno commentato:

«Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per questo importante contributo, che ci consente di dotare Cervia di una struttura moderna e funzionale, a servizio dell’intera comunità. Un intervento atteso da tempo, che offrirà nuove opportunità alle associazioni sportive locali e spazi adeguati per la scuola, migliorando la qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini».