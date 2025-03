A Coriano il nuovo Ufficio di accoglienza e informazione turistica entrato nella rete dei Centri di interpretazione del paesaggio (C.I.P.)

Coriano, 9 settembre 2024 – Nuova veste per l’ufficio di accoglienza e informazione turistica di Coriano entrato nella rete dei Centri di interpretazione del paesaggio (C.I.P.) dopo essere risultato 2° in graduatoria al bando del Gal Valli Marecchia e Conca. Posto al piano terra del Municipio sotto il porticato di piazza Mazzini nel cuore del centro storico, il nuovo spazio, ad oggi sede dell’associazione turistica Pro Loco Coriano, è stato sottoposto con un contributo di 30.000 euro ad un progetto di restyling moderno, funzionale e all’avanguardia. Il visitatore è accolto all’ingresso da un grande pannello di benvenuto, scritto in italiano e in lingua inglese, in cui viene descritta la nuova proposta turistica del Gal con il C.I.P. del territorio quale punto di riferimento per l’informazione, la scoperta e la valorizzazione dell’area che la ospita. Le scelte dei materiali, le grafiche e i colori sono uniformi con gli altri C.I.P. del territorio del Gal Valli Marecchia e Conca.

Per scoprire le offerte e le bellezze del territorio basta entrare nel nuovo ufficio fisico o inquadrare il QR code per accedere al portale Salute Viaggiatore e ad una mappa interattiva. Il nuovo look dell’ufficio turistico, esaltato dai colori bianco e marrone, ha previsto l’allestimento di nuovi arredi, scaffalature per l’esposizione di brochure informative, locandine e i prodotti tipici quali vino, miele e olio, un pannello touch screen informativo, un pannello tematico con fotografie e testi descrittivi e un Tv 4k 55”.

“Dopo tanti anni, il nuovo spazio di informazione e promozione del nostro splendido territorio si rinnova e diventa accogliente, moderno e innovativo – afferma l’assessore al Turismo e Promozione del territorio, Anna Pazzaglia-.Un luogo all’avanguardia dotato di strumenti tecnologici di facile accesso in grado di accogliere ogni esigenza in ambito turistico in cui promuovere i servizi disponibili, le possibilità ricettive ed enogastronomiche, gli eventi ed ogni altra iniziativa utile”.

Il C.I.P. di Coriano è gestito dalla Pro Loco, associazione senza scopo di lucro nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione delle risorse locali.

Comune di Coriano