A Coriano la rotatoria di Pian della Pieve dedicata al maestro del liscio e violinista Secondo Casadei

Coriano, 25 ottobre 2023 – La nuova rotatoria di Pian della Pieve porterà il nome di Secondo Casadei. La giunta comunale ha dato il via libera alla intitolazione ad Aurelio Casadei, detto Secondo, della rotonda in fase di ultimazione collocata all’incrocio tra via Montescudo e via Parco del Marano. La delibera con allegata la relazione tecnica e gli elaborati richiesti verrà inviata in Prefettura per concludere il suo iter procedurale.

“Il comune di Coriano– dichiara l’Amministrazione comunale – ha risposto fin da subito favorevolmente al desiderio della famiglia Casadei ed in particolare della figlia Riccarda, di dedicare una strada al più importante esponente del liscio romagnolo. In occasione del 70esimo compleanno di ‘Romagna mia’ che cadrà nel 2024, contiamo di avere riscontro positivo alla nostra richiesta che, in primis, è quella dei famigliari. Casadei da grande artista quale è stato, attraverso le sue note, ha trasmesso il carattere, l’identità, le passioni e i valori della sua terra ad intere generazioni di romagnoli. Da terra dei motori con il campione Marco Simoncelli e del buon vivere con prodotti enogastronomici d’eccellenza, Coriano alza così il tiro e abbraccia virtualmente la musica e le note di chi l’ha celebrata ed esaltata con grandi doti musicali”.

Nato a Gatteo nel 1906, morto a Forlimpopoli nel 1971, Secondo Casadei è stato un violinista, compositore e arrangiatore italiano. Autore della celeberrima Romagna mia che compose nel 1954, inno alla romagnolità, in oltre 50 anni di carriera incise oltre un migliaio di brani che costituiscono ad oggi le fondamenta del genere liscio romagnolo. Casadei fece conoscere il liscio in tutta Italia, la sua orchestra eseguiva più di 365 concerti all’anno, la domenica si suonava infatti, oltre alla sera, anche di pomeriggio.

Dal 1960 fu affiancato dal nipote Raoul Casadei con il quale scrisse numerose canzoni di successo come Cicogna, In bocca al lupo, Non c’è pace fra gli ulivi, Tramonto e La sfida dei clarini.

Lo “Strauss di Romagna” è sepolto nel cimitero di Savignano sul Rubicone