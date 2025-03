A Coriano le prove generali del tributo a Raffaella Carrà alla Finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa del 24 maggio a Cesena

Questa mattina presenti il coreografo e primo ballerino della Carrà, Stefano Forti con Claudio Cecchetto

Coriano, 23 maggio 2024 – A Coriano questa mattina sono andate in scena al Palasic le prove generali dello spettacolo dedicato a Raffaella Carrà per la finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa con il coreografo e primo ballerino della Carrà, Stefano Forti.

Ad assistere alle prove del corpo di ballo, costituito da 22 ballerini provenienti da tutta Italia, è arrivato anche Claudio Cecchetto per un saluto beneaugurante. Una presenza non casuale perchè la finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa tra AS Roma e ACF Fiorentina si disputerà il 24 maggio allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena con calcio d’inizio alle ore 21.30 in collaborazione con La Notte Rosa. Alla esibizione del corpo di ballo di domani sera Cecchetto consegnerà una maglietta rosa in linea con il claim dell’edizione di questa estate “Weekend Dance”.

“Le nostre strutture sono aperte allo sport, alla musica, alla danza e a tutte quelle occasioni che possano esaltare il nome di Coriano – affermano il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore allo Sport, Anna Pecci presenti questa mattina al Palasic –. Domani mattina la presidente della Divisione Serie A Femminile, Federica Cappelletti sarà a Coriano, il nostro territorio ha delle eccellenze e delle realtà che sotto vari punti di vista intendiamo valorizzare”

“Conosco Coriano dove vengo spesso – ha detto Claudio Cecchetto -, in questo territorio non sbagli mai così ecco perché allargare dalla costa alle colline il bacino d’iniziative ritengo sia importante. Il ballo in particolare quest’anno protagonista della Notte Rosa significa serenità e spensieratezza e sarà ancora più bello con il coinvolgimento delle band del territorio”.

“Domani sera il nostro tributo per Raffaella Carrà – ha concluso Stefano Forti coreografo e primo ballerino per 30 anni di Raffaella Carrà – sarà attraverso tre canzoni Ballo Ballo Rumore e Fiesta. Questi erano i suoi pezzi preferiti, Rumore in particolare era quello che amava di più”.

Comune di Coriano