A Forlì nuova allerta meteo con innalzamento del rischio al livello arancione. Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione

L’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile ha diramato una nuova allerta per forte maltempo che a partire dalla giornata di oggi, martedì 17 settembre, e per le prossime ore ha previsto un innalzamento del rischio a livello arancione per temporali. Per tale ragione è stato annullato il quarto ed ultimo incontro della rassegna “Storie di Forlì – Sagrato d’Autore. Voci e narrazioni forlivesi” previsto per questa sera, alle ore 21:00 alla chiesa del Carmine di Corso Mazzini con la presentazione del volume “Storia del commercio in Romagna. Da Roma all’anno 2000”. Alla luce delle previsioni meteorologiche si invitano i cittadini a prestare massima prudenza e a ridurre gli spostamenti.