‘A maggio non basta un fiore’, incontri con autori e laboratori nelle scuole di Cesena e un evento in corte Dandini aperto a tutta la città con grandi nomi della letteratura

Maggio segna il passaggio verso l’estate e la conclusione dell’anno scolastico, con il suo carico di esperienze, attività e percorsi educativi. A Cesena, quest’anno, il mese si chiuderà con un nuovo appuntamento culturale che mette in dialogo scuola e città attraverso il linguaggio della letteratura e della poesia. Nasce così la prima edizione della rassegna ‘A maggio non basta un fiore – Un libro fra scuola e città’, progetto di promozione della lettura che coinvolge studenti, insegnanti, autori, poeti e famiglie in una rete viva di incontri, laboratori e momenti di riflessione condivisa, all’insegna della parola scritta, orale e vissuta. La rassegna è il risultato di una sinergia tra l’Assessorato alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia del Comune, il Cnis sede di Cesena il Centro studi servizi educativi ‘Gianfranco Zavalloni’, le scuole del territorio e la libreria ‘Giunti al Punto’, con il contributo attivo di altre realtà locali.

“Con questa prima edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, titolo tratto da una poesia di Giovanni Pascoli, vogliamo affermare con forza quanto sia essenziale rivolgerci a qualcosa di più grande. Per noi, questo qualcosa è la letteratura”, commenta l’Assessora alla Scuola, Maria Elena Baredi. “Nei libri – prosegue – troviamo le parole giuste per dare nome ai sentimenti, scopriamo un immenso baule di possibilità linguistiche che ci aiutano a stare meglio, a comprendere noi stessi e il mondo. Un bel libro è un’occasione continua di crescita, e le opportunità che la letteratura ci offre sono straordinarie. Questo vogliamo comunicarlo non solo alle scuole, ma a tutta la città. È questo il senso del calendario di appuntamenti che proponiamo”.

Gli incontri nelle scuole della città si terranno da lunedì 26 a venerdì 30 maggio. Le attività sono rivolte a studenti di vari gradi scolastici e vedono la partecipazione di autori e autrici di rilievo. Si comincia alla scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ con Alex Corlazzoli Falcone che incontrerà gli studenti di ‘Radio Media Resistenze’. A seguire, martedì 27 maggio, alla primaria Pascoli si terrà il laboratorio di scrittura ‘La fiaba’ con Elfriede Gaeng. Mercoledì 28 maggio Paola Barbato incontrerà gli studenti della scuola primaria ‘Aurelio Saffi’ e, nella stessa mattinata, Barbara Marini sarà alla scuola dell’infanzia delle Vigne ‘Rita Levi Montalcini’. Giovedì 29 doppio appuntamento in programma: gli studenti della primaria di Ponte Abbadesse accoglieranno Fabrizio Silei e il suo ‘Il grande discorso di Cocco Tartaglia’; gli studenti dell’istituto superiore ‘Versari Macrelli’ incontreranno Marco Campedelli che presenterà loro il ‘Lessico disobbediente’. La rassegna volgerà a conclusione, venerdì 30 maggio, alla primaria ‘Pascoli’ di San Vittore con uno spazio di riflessione per bambini e genitori coordinato da Annalisa Mazzotti autrice di ‘Nanosecondo. La rivincita dei superpoteri’.

Non tutti gli incontri però si terranno a scuola. Mercoledì 28 maggio, alle ore 18:30, in Corte Dandini verrà proposto un evento aperto a tutta la città, con la presenza di scrittori, poeti, musicisti e gruppi di lettura. Protagonisti della serata saranno Marco Campedelli, Paola Barbato, Roberta Ioli, Paolo Zoffoli e Annalisa Mazzotti. La serata, allietata da un intermezzo musicale a cura dell’ensemble ‘Unimusica Romagna’, sarà arricchita dalla partecipazione delle associazioni cittadine e dei gruppi di lettura, e sarà seguita da un momento radiofonico con ‘Radio Media Resistenza’.

In foto: Assessora Maria Elena Baredi, Raffaella Baldacci presidente Cnis, Debora Pau, vicepresidente Cnis e psicopedagogista e Cristiana Livoni responsabile di Giunti al Punto Cesena.

Comune di Cesena, 23 maggio 2025