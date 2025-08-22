A Misano Adriatico cibo di strada, musica e sport: weekend tra sapori, concerti e pattinaggio artistico

Un fine settimana ricco di eventi aspetta residenti e turisti a Misano Adriatico, tra cibo di strada, concerti, spettacoli e competizioni sportive.

Da oggi fino a domenica, il Parco Mare Nord ospita l’International Street Food, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei sapori internazionali. Ogni giorno, dalle 18:00 alle 24:00, sarà possibile gustare piatti tipici da tutto il mondo, birre artigianali prodotte da microbirrifici italiani e internazionali e dolci tradizionali, con proposte anche senza glutine.

Sul fronte musicale, torna la rassegna “Portoverde Fest”: questa sera a Piazzale Colombo, Massimo Modula e i Beati Precari presenteranno il nuovo album “Amori Daltonici”. Domani sera, in Piazza Repubblica, la Vasco Rossi Tribute Band proporrà “Roxy Bar”, un viaggio nei più grandi successi del cantautore di Zocca. Sempre domani alle 21:30, nel Parco del Sole di Misano Brasile, è in programma il Family Night, mentre a Portoverde, il talk show dell’Associazione Per la Difesa del Mare, “I Giovani, vecchi leoni dagli anni ’60 in poi…”, approfondirà il libro “Fammi una domanda” di Gabriele Fabbri, raccontando la vita notturna, i locali, la musica e le avventure amorose tra Parigi, Riccione e Saint-Tropez.

Sabato alle 21:30, in Piazza Repubblica, si rinnova l’appuntamento con il Varietà della First Animazione, mentre domenica, nel Parco del Sole, spazio al ballo con i maestri Andrea e Nicole in “A tutto ballo”.

Sport protagonista domenica con l’inizio dei Campionati Nazionali di pattinaggio artistico AiCS, che fino all’8 settembre celebreranno la 49ª edizione del Memorial Sandro Balestri. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 5.000 tra atleti, staff e accompagnatori provenienti da 154 società affiliate AiCS e 15 regioni italiane, generando un indotto turistico stimato intorno al milione di euro e animando città, strutture sportive e ricettive.

Misano Adriatico si conferma così un centro di attrazione estiva per famiglie, appassionati di musica e sportivi, offrendo un calendario di eventi che combina divertimento, cultura e turismo.