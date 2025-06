A Misano Adriatico il I° Concorso d’Eleganza per moto da competizione

Si tratta di un concorso unico in Emilia Romagna dedicato esclusivamente alle moto da corsa.

Domenica 8 giugno 2025, Portoverde, porticciolo turistico di Misano Adriatico (Rn), ospiterà la prima edizione del “Moto Incontro Portoverde”, un evento pensato per celebrare le moto da competizione in un contesto inedito e lontano dai circuiti, con esposizione, parata e concorso di eleganza.

Da sempre Misano Adriatico è una apprezzata località turistica per la grande tradizione di ospitalità, per gli appuntamenti con i campioni dello sport, per le sue aree verdi, per il nuovo lungomare e per le sue spiagge.

Diverse le moto stupende in concorso che si potranno ammirare, dalla Ducati V4 Tricolore Italia, edizione numerata e limitata a soli 163 esemplari, autografata da Francesco Bagnaia, alla Panigale V4 Bautista 2023 World Champion, poi la Desmo 16 RR 1100cc, la Vyrus 924 del 2007, la Panigale 1199 R del 2012, la Panigale 1299 del 2017, la Honda RC213VS 1000cc del 2016, la Honda RC30 1000cc del 1988, la Honda RC45 750cc del 1994, la meravigliosa NR 750cc pistoni ovali del 1992 e tante altre.

Sarà la bella località adriatica di Portoverde, con la sua elegante darsena ad aprire le manifestazioni motociclistiche Off Track nel Comune di Misano Adriatico, famoso in tutto il mondo del motorsport per il suo Circuito Internazionale “Misano World Circuit Marco Simoncelli” intitolato alla memoria del pilota motociclistico italiano deceduto nel 2011.

L’ Associazione per la Difesa del Mare e il Motoclub Misano Adriatico hanno organizzato questo primo “Moto Incontro Portoverde”, un concorso di eleganza riservato a moto da competizione.

L’idea è dei presidenti delle due realtà associative, Carla Aghito dell’Associazione per la difesa del Mare e Duilio Damiani presidente del celebre Motoclub, che condurranno la manifestazione, entrambi impegnati da anni nella valorizzazione del territorio e della cultura motociclistica.

L’iniziativa punta a unire passione per la meccanica sportiva e uno spirito conviviale, in un format che alterna esposizione, parata, racconti e condivisione.

I due presidenti condurranno la manifestazione, con il giornalista professionista Stefano Bergonzini, che vanta esperienze in MotoGP e Superbike, già addetto stampa della competizione di Aprilia Racing con Valentino Rossi, Loris Capirossi e Tetsuya Harada, Maserati Corse con Bertolini-Bartels e ParkinGO Kawasaki con Manuel Gonzalez.

Il programma della giornata prevede l’esposizione dei mezzi partecipanti dalle 8 e 30 alle 10 e 45 nel centralissimo Piazzale Colombo, con una successiva parata delle moto lungo un percorso turistico e rientro alle 11 e 40 circa per il talk show, la valutazione dei mezzi da parte della giuria, un simpatico aperitivo, la lotteria di beneficenza e le premiazioni.

I mezzi riceveranno la benedizione di don Ugo Moncada, parroco di Misano Monte e grande appassionato.

Successivamente è previsto un pranzo finale presso il ristorante Kursaal da Daniele, a Portoverde.

Il costo d’iscrizione al concorso è di soli 10 euro, il pranzo con 7 portate di 35 euro.

Un’occasione unica sarà potersi incantare, contemplando diversi esemplari rari e significativi di moto da corsa, per una giornata che vuole offrire agli appassionati un’occasione diversa per incontrarsi, condividere storie e guardare da vicino mezzi che hanno scritto pagine importanti del motociclismo sportivo.

Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 335 549 89 84, 335 878 29 75, 335 677 99 71 o l’indirizzo di posta elettronica motoclubmisano@gmail.com .

Vito Piepoli