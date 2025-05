A Misano si accendono i riflettori. Arriva la Racing Night!

Superbike – Si ripartirà dal leader, il pluricampione italiano Michele Pirro. L’alfiereDucati Barni arriva all’appuntamento con il Round Bardahl, quarta prova di Campionato, forte di cinque vittorie su sei gare. Ma soprattutto può contare sui risultati conquistati nelle precedenti edizioni della Racing Night. L’evento cloud del Dunlop CIV a Misano infatti, giunto alla sua quarta edizione, ha visto trionfare sempre Michele nella Superbike. Provare a fermarlo sarà ancora un compito, in primis, per Alessandro Delbianco. Il pilota Yamaha DMR arriverà al Simoncelli con 34 p. di distacco da Pirro, grazie anche alla prima vittoria stagionale ottenuta al Mugello. E con una voglia di rivalsa particolare nella Racing Night, dove nel 2022 era andato vicinissimo al successo. Poco più distanti, rispettivamente a -36 e -49 lunghezze, ci sono il duo di piloti Aprilia Nuova M2: Samuele Cavalieri e Luca Bernardi. Pronti a lottare per le posizioni di vertice, con Bernardi anche lui in cerca della prima vittoria nella Racing Night, dopo il secondo posto dello scorso anno. Curiosità poi per Dominique Aegerter. Lo svizzero, due volte campione del mondo in Supersport e una nella MotoE, sarà al via della notturna come wild card, con il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.