A Misano World Circuit scatta la stagione 2025 degli ACI Racing Weekend: in programma 15 gare di 6 diverse serie

Misano World Circuit, 2 maggio 2025 – Si alza il sipario sulla stagione 2025 degli ACI Racing Weekend. Le serie tricolori in pista accendono i motori questo fine settimana al Misano World Circuit con l’atto iniziale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, l’Italian F4 Championship, TCR Italy, Campionato Italiano Sport Prototipi e con la Formula Regional European Championship by Alpine. In pista anche la Porsche Carrera Cup Italia.

In programma, tra sabato e domenica, ben 15 gare di 6 diverse serie. Ingresso libero a Tribuna B, Tribuna Centrale e paddock.

CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO – Quella che parte dal “Marco Simoncelli” sarà la 23ª edizione del Campionato Italiano Gran Turismo, che promette una stagione da record su tutti i fronti. Ad aprire le danze sarà la serie Endurance, che sul tracciato romagnolo ospiterà una gara di tre ore con ben 41 equipaggi al via e un totale di 117 piloti in pista, al volante di vetture delle classi GT3 e GT Cup. Nella GT3, la Ferrari 296 GT3 si presenta come la vettura da battere, forte del successo conquistato nella passata edizione, così come nella GT Cup 1^ Divisione la “gemella” 296 Challenge parte da favorita nei confronti della Lamborghini Huracan ST Evo2, mentre nella 2ª Divisione si preannuncia un acceso duello tra Ferrari 488 e Porsche 992.

ITALIAN F4 CHAMPIONSHIP – Nel ricco spettacolo dell’ACI Racing Weekend di Misano, tra le circa 200 vetture al via, ci saranno anche le monoposto Tatuus gommate Pirelli dei giovani talenti dell’Italian F4 Championship. Ben 12 i team attesi al via e 41 i piloti provenienti da 27 differenti nazioni, pronti a contendersi il primo round della serie promossa da ACI Sport e WSK Promotion. Tra questi, 3 i piloti italiani: Emanuele Olivieri (R-ace GP), vincitore del Supercorso ACI Sport 2023 e campione della F4 Middle East 2025, Ludovico Busso (Viola Formula Racing) e Francesco Pio Coppola (Technorace Competition). Dato l’alto numero di partecipanti, per il weekend si attiverà il format previsto dal regolamento, che prevede la divisione in gruppi e un totale di 4 gare da 25 minuti + 1 giro.

FORMULA REGIONAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP BY ALPINE – La Formula Regional European Championship by Alpine inaugura la sua quinta stagione proprio a Misano, con uno schieramento di 27 vetture e dieci team. La serie internazionale, elemento chiave della piramide FIA, ha formato talenti oggi protagonisti in F1 come Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar. Tanti i piloti pronti a scendere in pista, come Freddie Slater (Prema Racing), campione in carica della Formula 4 Italiana, Enzo Deligny (R-ace GP), Pedro Clerot (Van Amersfoort Racing), Evan Giltaire (ART Grand Prix) e gli italiani Matteo De Palo (Trident Motorsport), Giovanni Maschio (RPM) e Valerio Rinicella (CL Motorsport). Occhi puntati anche su Akshay Bohra (R-ace GP), campione della Euro 4 Championship.

TCR ITALY – Sono 39 gli equipaggi al via della prima tappa del TCR Italy 2025 che va in scena al Misano World Circuit – Marco Simoncelli questo fine settimana. La prima delle sei tappe in programma di un calendario che si concluderà nel fine settimana del 10-12 ottobre sullo stesso circuito romagnolo. Tra le novità principali il marshalling, un Trofeo per le vetture Gen 1 e il ritorno per il solo Sequenziale alla partenza da fermo. Raddoppia il premio per il vincitore del TCR DSG da 5 a 10 mila euro. Nel Sequenziale su 20 piloti, quattro sono debuttanti e cinque gli stranieri, tra i quali il campione in carica, il canadese Nicolas Taylor. Ben 9 i protagonisti nati dopo il 2000. Nel DSG venti i partecipanti (ma Miotto e Fazioli si dividono la stessa vettura), sei dei quali alla loro prima gara in questa serie e cinque nati dopo il 2000.

CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI – Saranno 18 i piloti al via della prima tappa del Campionato Italiano Sport Prototipi. Sei gli appuntamenti del monomarca che si corre con Wolf GB08 Raiden motorizzata Aprilia. La metà dei partecipanti ha meno di 18 anni, a cui si aggiungono altri 4 piloti che sono nati dopo il 2000. A loro si uniscono il campione in carica Davide Uboldi a caccia del settimo titolo della categoria. Cinque gli stranieri. Novità del campionato, oltre al marshaling, lo schieramento di partenza di gara 2 deciso dall’arrivo di gara 1 con i primi otto invertiti.

PORSCHE CARRERA CUP ITALIA – Esordio stagionale anche per la Porsche Carrera Cup Italia con i primi due round in programma che ospitano 34 iscritti, 13 team e tanti giovani talenti. Tra i favoriti per il titolo 2025 ci sono il campione in carica, il 25enne sudafricano Keagan Masters (Team Q8 Perform), il francese Marvin Klein, i due volte campioni italiani Simone Iaquinta e Giammarco Quaresmini e il campione 2021 Alberto Cerqui. Due i piloti locali: il riminese Giorgio Amati (Prima Ghinzani) ed il cattolichino Francesco Braschi (Ombra Racing).

Tra le novità della stagione 2025, anche la Taycan Rush, il primo monomarca Porsche full electric.

