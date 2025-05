A Montefiore Conca la magia di Rocca di Luna. Sassofeltrio in festa con la Rocca dell’Estate, a Monte Colombo si banchetta con la Sagra della trippa e dello strozzaprete

Estate in Valconca: gli eventi della settimana (15-21 luglio)

A Montefiore Conca, nel fine settimana, arriva uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Torna infatti da venerdì 19 a domenica 21 “Rocca di Luna”. Dalle 18 fino a notte fonda il borgo sarà invaso da musica, teatro, poesia, degustazioni per un weekend magico sotto la luna, fino all’incantevole spettacolo pirotecnico che chiuderà la kermesse domenica sera.

Programma completo: https://www.roccadiluna.com/

La settimana di Montefiore Conca si apre già martedì 16 luglio con “Marte-di Jazz – convivio di Musica e Atmosfera in Piazza”, un’idea di Diego Olivieri: dalle 20:30 in Piazza della Libertà, con un tributo ad Edward “Duke” Ellington. Giovedì 18 luglio la Rocca di Montefiore Conca ospiterà invece dalle 20.45 Davide Rossi, giornalista e scrittore, che presenterà il suo ultimo libro: “LE VIE DELLA LIBERTÀ. Come uscire dal sistema che ci opprime” uno sguardo non convenzionale sulle politiche economiche, filosofiche e comunitarie. Prenotazione obbligatoria – ingresso gratuito. INFO E PRENOTAZIONI: tel. 349 4449144

****************************** *************

A Sassofeltrio, dal 19 al 21 luglio, riflettori accesi sulla Rocca D’Estate. Tre serate all’insegna della musica, del cibo e del divertimento nella spettacolare cornice della Rocca. Venerdì 19 luglio c’è l’AperitiRocca, un aperitivo alla luce del tramonto accompagnata da musica dal vivo dei Gap 77 e a seguire Dj STEFF. Sabato 20 luglio l’asado sotto le stelle, una cena su prenotazione in cui l’asado sarà il protagonista. Infine domenica 21 XFRACTOR che è una rassegna canora che quest’anno festeggia i suoi 20 anni

****************************** *************

Il 20 e 21 luglio 2024 appuntamento con la tradizionale Sagra della Trippa e dello Strozzaprete di Monte Colombo, manifestazione che ha superato il mezzo secolo di vita. Sabato 20 si balla con “Discotek”, mentre domenica 21 l’intrattenimento sarà affidato alla Nuova Romagna Folk/Orchestra Mirco Gramellini. Sarà un ricco weekend all’insegna del divertimento, della musica e del buon cibo per gustare due piatti della tradizione contadina.

****************************

Doppio appuntamento a Morciano di Romagna. Mercoledì 17 luglio dalle 21 al centro parrocchiale di via Roma laboratorio e testimonianza con gli operatori di “casa mondo” e con quelli della “Capanna di Betlemme”. Venerdì 19 luglio dalle 20.30 musica in piazza del Popolo con Ciri Ceccarini: le canzoni più belle di sempre da ballare attorno al fuoco. Il tutto accompagnato da giochi gonfiabili e dal mercatino dei bambini.

****************************

A San Clemente, domenica 21 luglio, si brinda con “Note di vino”. Ritorna l’appuntamento con le serate dedicate alla valorizzazione del vino con degustazioni e assaggi di prodotti tipici delle Regioni ospitate. Questa domenica è la volta della Basilicata. La serata sarà accompagnata da un viaggio acustico ancestrale nelle varietà timbriche e armoniche della musica Lucana.

*************

Gemmano in musica domenica 21 luglio. Dalle 21 in piazza Roma si tiene il concerto ad ingresso gratuito: Incontro con la canzone d’autore: i Gatti Rossi “Come le canne al vento”.

Per maggiori informazioni:

https://www.unionevalconca.rn. it/