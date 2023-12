A Montegridolfo assegnati i premi agli oli di qualità dell’Emilia-Romagna

Montegridolfo entra ufficialmente a far parte dell’associazione “Città dell’olio”, una rete diffusa a livello nazionale che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelando e promuovendo il paesaggio olivicolo. La consegna della bandiera di “Città dell’olio” al Comune di Montegridolfo si è svolta nella giornata di domenica 10 dicembre in occasione della cerimonia di premiazione XXVIII° Edizione del concorso regionale “Il Novello dell’Emilia-Romagna”, promosso dal Comune di Montegridolfo con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il prezioso supporto della Pro Loco di Montegridolfo, di O.L.E.A. (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) e la collaborazione di A.R.P.O. Emilia-Romagna. Una giornata ricca di suggestioni per celebrare l’olio extravergine d’oliva, vero patrimonio del territorio della Valconca e fonte inesauribile di ricchezza in campo economico, alimentare, culturale e sociale. Erano presenti alla cerimonia la consigliera regionale Nadia Rossi e Antonio Balenzano, direttore dell’associazione nazionale “Città dell’Olio”.



“E’ un momento importante – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Grilli – che premia gli sforzi compiuti in questi anni dal nostro Comune con diverse iniziative tese alla valorizzazione di un elemento identitario del territorio, ovvero l’olio extravergine d’oliva, colonna portante della “dieta mediterranea” riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. E’ in questa cornice che si inserisce il concorso ‘Il Novello dell’Emilia-Romagna’, una importante vetrina riservata ai produttori e ai migliori oli extravergini della Regione, pensata e voluta con l’intento di valorizzarne le proprietà salutistiche, organolettiche e qualitative. Un ringraziamento sentito all’associazione Città dell’Olio per aver questo riconoscimento che certifica il ruolo di Montegridolfo come punto di rifermento a livello provinciale per quanto riguarda il settore olivicolo”.

Numerosi, anche quest’anno, i produttori che hanno preso parte al concorso regionale, conclusosi nella giornata di domenica con la consegna dei premi.

Di seguito l’elenco dei premiati

SEZIONE PRODUTTORI

Fruttato medio – intenso

1° Frantoio – Oleificio Corazza srl Rimini RN

2° Grèda – Soc. Agr. Podere la Fortuna Brisighella RA

3° Il Borgo del Melograno Biologico – Soc. Agr. Il Borgo del Melograno srl Montefiore Conca RN

Fruttato medio

1° Arcaico – Bio Az. Agr. Bonazza (Sapori del Podere) San Lazzaro di Savena BO

2° Fast – 1997 Società semplice – soc. agricola Bologna BO

3 Belvedere – Tenuta San Giuseppe Saludecio RN

SEZIONE AMATORI

Fruttato medio – leggero

1° Olio del vicinato di Balneocaballum – Pro Loco di Bagnacavallo APS Bagnacavallo RA

2° Romagnolo – Ballardini Alessia Russi RA Nostrana di Brisighella

3° Olio di Sapori Mario – Sapori Mario Verucchio RN

Premio speciale “Il Novello di Romagna”: Frantoio – Oleificio Corazza srl Rimini RN

Premio speciale “L’oro della Valconca”: Il Borgo del Melograno Biologico – Soc. Agr. Il Borgo del Melograno srl Montefiore Conca RN

Premio speciale “Il migliore”: Frantoio – Oleificio Corazza srl Rimini RN

La cerimonia è stata accompagnata dal concerto musicale del Trio Aedon e della soprano Rosalba Rotondo e da un spazio di approfondimento culturale dedicato alle molteplici funzioni dell’olio nell’antichità con la conferenza tenuta dall’archeologo Gianmatteo Matullo